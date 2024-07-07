День Військово-морських Сил Укpаїни 2024: як привітати близьких і рідних

День Військово-Морських Сил ЗСУ - це професійне свято військовослужбовців та працівників Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Починаючи з 2015 року, це свято відзначається щорічно в першу неділю липня.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає як відзначаємо День ВМС ЗСУ 2024 та як красиво привітати близьких.

Історія свята

Вперше День Військово-Морських Сил України відзначили у Севастополі 1 серпня 1997 року. Під час святкування були підняті українські прапори на колишніх кораблях Чорноморського флоту СРСР, які перейшли до складу ВМС України.

Свято було засновано указом Президента від 17 серпня 1996 року на прохання Військової Ради Військово-Морських Сил. Воно було приурочене до перших широкомасштабних навчань українського військового флоту "Море-96", які відбулися з 30 липня по 1 серпня 1996 року.

Згідно з указом президента Віктора Ющенка від 24 березня 2006 року, День Військово-Морських Сил України відзначався щорічно в останню неділю липня. У 2015 році святкування було перенесено на першу неділю липня, що стало новою традицією.

Наразі українські Військово-Морські Сили разом з іншими підрозділами Збройних Сил України мужньо захищають нашу країну від російських загарбників, демонструючи свою відданість і хоробрість.

Як привітати рідних з Днем ВМС України (листівки: donbas24.news)

Привітання своїми словами

Сердечно вітаю з Днем Військово-Морських Сил України! Бажаю, щоб твоє життя було так само стійким і міцним, як корабель на штормовому морі, щоб твій курс призвів до великих перемог і нових вершин. Нехай ти завжди знаходишся на вершині хвилі і нехай жоден ворог не зможе зірвати твої плани. Здоров'я і безперечних успіхів у всіх справах!

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Вітаю з Днем флоту! Бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії, наполегливості у досягненні цілей, яскравих ідей і безмежної креативності. Нехай тебе супроводжує брава удача, а кожна перемога стає ще одним кроком до величезних досягнень. Будь завжди відважним і непереможним!

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У день морського та річкового флоту щиро вітаю усіх моряків! Бажаю вам міцного здоров'я, величезного щастя і ясного неба над головою. Нехай усі ваші справи будуть успішними, а ваші кораблі мають завжди сім футів під кілем!

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З Днем Флоту України вітаю всіх, хто пов'язаний з цією чудовою професією. Бажаю вашій службі бути легкою і приємною, нехай усі шторми обходять стороною, а життя приносить лише сонячні дні. Зі святом і успіхів у вашому професійному та особистому житті!

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Вітаємо всіх, хто святкує День Флоту України! Нехай ваші судна будуть непотоплювані навіть у найважчих штормах. Бажаємо супутнього вітру й вдалих плавань, які приносять лише радість, а не горе. З професійним святом і нехай сонце завжди сяє для українського флоту!

Вітаємо близьких з Днем Військово-Морських Сил України (листівки: donbas24.news)

Привітання у віршах

Морякам Військово-морських сил честь і хвала,

Хай шлях ваш висвітлює яскрава зірка,

Нехай служба буде мирною завжди,

Нехай буде благосклонною доля.

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Шанує країна сьогодні

Тих, хто серце морю віддав,

Тих, хто сміливо, безкорисливо

З вод морських захищає Вітчизну!

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Вітаємо від душі,

Дорогі моряки!

І нехай у важкі хвилини

Буде вітер вам попутним.

Нехай світить вам завжди

В небі щаслива зірка!

Привітання до Дня ВМС ЗСУ (листівки: donbas24.news)