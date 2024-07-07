День Военно-морских Сил Украины 2024: как поздравить близких и родных
День Военно-Морских Сил ВСУ - это профессиональный праздник военнослужащих и работников Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Начиная с 2015 года этот праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как отмечаем День ВМС ВСУ 2024 и как красиво поздравить близких.
История праздника
Впервые День Военно-Морских Сил Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997 года. Во время празднования были подняты украинские флаги на бывших кораблях Черноморского флота СССР, перешедших в состав ВМС Украины.
Праздник был учрежден указом Президента от 17 августа 1996 года по просьбе Военного Совета Военно-Морских Сил. Оно было приурочено к первым широкомасштабным учениям украинского военного флота "Море-96", которые состоялись с 30 июля по 1 августа 1996 года.
Согласно указу президента Виктора Ющенко от 24 марта 2006 года, День Военно-Морских Сил Украины отмечался ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2015 году празднование было перенесено на первое воскресенье июля, что стало новой традицией.
В настоящее время украинские Военно-Морские Силы вместе с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины мужественно защищают нашу страну от российских захватчиков, демонстрируя свою преданность и храбрость.
Как поздравить родных с Днем ВМС Украины (открытки: donbas24.news)
Приветствие своими словами
Сердечно поздравляю с Днем Военно-Морских Сил Украины! Желаю, чтобы твоя жизнь была так же устойчива и крепка, как корабль на штормовом море, чтобы твой курс привел к большим победам и новым вершинам. Пусть ты всегда находишься на вершине волны, и пусть ни один враг не сможет сорвать твои планы. Здоровья и несомненных успехов во всех делах!
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Поздравляю с Днем флота! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, настойчивости в достижении целей, ярких идей и безграничной креативности. Пусть тебя сопутствует бравая удача, а каждая победа становится еще одним шагом к огромным достижениям. Будь всегда смелым и непобедимым!
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В день морского и речного флота поздравляю всех моряков! Желаю вам крепкого здоровья, огромного счастья и ясного неба над головой. Пусть все ваши дела будут успешными, а у ваших кораблей всегда будет семь футов под килем!
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С Днем Флота Украины поздравляю всех, кто связан с этой замечательной профессией. Желаю вашей службе быть легкой и приятной, пусть все шторма обходят стороной, а жизнь приносит только солнечные дни. С праздником и успехов в вашей профессиональной и личной жизни!
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Поздравляем всех, кто отмечает День Флота Украины! Пусть ваши суда будут непотопляемы даже в самых тяжелых штормах. Желаем сопутствующего ветра и удачных плаваний, приносящих только радость, а не горе. С профессиональным праздником и пусть солнце всегда сияет для украинского флота!
Поздравляем близких с Днем Военно-Морских Сил Украины (открытки: donbas24.news)
Приветствие в стихах
Морякам Військово-морських сил честь і хвала,
Хай шлях ваш висвітлює яскрава зірка,
Нехай служба буде мирною завжди,
Нехай буде благосклонною доля.
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Шанує країна сьогодні
Тих, хто серце морю віддав,
Тих, хто сміливо, безкорисливо
З вод морських захищає Вітчизну!
***
Вітаємо від душі,
Дорогі моряки!
І нехай у важкі хвилини
Буде вітер вам попутним.
Нехай світить вам завжди
В небі щаслива зірка!
Поздравление ко Дню ВМС ВСУ (открытки: donbas24.news)
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При написании материала были использованы источники: сайт Верховной Рады Украины, Министерства обороны Украины, Донбасс 24. Википедия.