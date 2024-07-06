День військ ППО Збройних Сил України: історія свята та привітання

Історія свята

Дату свята затвердили 2 липня 1997 року в Києві, за каденції другого президента України Леоніда Даниловича Кучми. Він, "з огляду на заслуги Військ Протиповітряної оборони України у забезпеченні обороноздатності держави", підписав Указ N 602/97 "Про День Військ Протиповітряної оборони".

Свято покинуло наші календарі 27 червня 2007 року, Указом Президента України Віктора Ющенка № 579/2007. Проте цей професійний військовий день як і раніше відзначається багатьма кадровими військовими, але вже не на офіційному рівні.

Війська Протиповітряної оборони України є частиною системи захисту повітряного простору країни. Вони працюють разом з військово-повітряними силами, протиповітряною обороною сухопутних військ, Військово-морськими силами і прикордонними військами.

Війська ППО включають зенітні ракетні війська, радіотехнічні війська, винищувальну авіацію, війська зв'язку, спеціальні частини, підрозділи забезпечення та військові навчальні заклади.

Привітання своїми словами

Вітаємо зі святом, наші невтомні захисники! Ваша мужність на сторожі миру і безпеки нашої країни надихає нашу вдячність і повагу. Дякуємо вам за сміливість і невтомну працю, що робите для захисту України!

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Ви - справжні герої, що оберігають наші домівки від небезпеки з неба. Бажаємо вам нових перемог кожен день і хай ніколи ваше небо не затягне тінню війни. Зі святом!

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Ваш героїзм і професіоналізм є надійним щитом нашої Батьківщини. Бажаємо вам зміцнення сил і непохитного духу. Ваша праця забезпечує мирне небо над нашими головами. Зі святом, наші воїни!

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Вітаємо з професійним святом, наші небесні охоронці! Ваша служба є запорукою спокою і безпеки нашої країни. Нехай кожен ваш день буде наповнений гордістю за виконану місію. Слава Україні!

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У цей особливий день вітаємо вас з великим святом! Ваша мужність, відвага і самовідданість - це те, що робить наше небо мирним і безпечним. Бажаю завжди бути на висоті і мати надійну підтримку.

Вірші для захисників

Спасибі, воїни мої, за те,

Що бережете Україну!

Спасибі вам за тихий мирний сон,

Спасибі вам за те, що ви живі,

Спасибі, ангели мої!

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Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

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Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!