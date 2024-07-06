RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День войск ПВО Вооруженных Сил Украины: история праздника и поздравления

День войск ПВО ВСУ 2024 года (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 6 июля, праздник - украинцы отмечают День войск противовоздушной обороны.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как отмечаем День войск ПВО ВСУ 2024 и как поздравить близких.

История праздника

Дата праздника была утверждена 2 июля 1997 года в Киеве, при каденции второго президента Украины Леонида Даниловича Кучмы. Он, "учитывая заслуги Войск Противовоздушной обороны Украины в обеспечении обороноспособности государства", подписал Указ N 602/97 "О Дне Войск Противовоздушной обороны".

Праздник покинул наши календари 27 июня 2007 года Указом Президента Украины Виктора Ющенко № 579/2007. Однако этот профессиональный военный день по-прежнему отмечается многими кадровыми военными, но уже не на официальном уровне.

Войска противовоздушной обороны Украины являются частью системы защиты воздушного пространства страны. Они работают вместе с военно-воздушными силами, противовоздушной обороной сухопутных войск, Военно-морскими силами и пограничными войсками.

Войска ПВО включают зенитные ракетные войска, радиотехнические войска, истребительную авиацию, войска связи, специальные части, подразделения обеспечения и военные учебные заведения.

Приветствие своими словами

Поздравляем с праздником, наши неутомимые защитники! Ваше мужество на страже мира и безопасности нашей страны вдохновляет нашу благодарность и уважение. Спасибо вам за смелость и неутомимую работу, которую делаете для защиты Украины!

***

Вы - настоящие герои, оберегающие наши дома от опасности с неба. Желаем вам новых побед каждый день и пусть никогда ваше небо не затянет тенью войны. С праздником!

***

Ваш героизм и профессионализм является надежным щитом нашей Родины. Желаем вам укрепления сил и твердого духа. Ваш труд обеспечивает мирное небо над нашими головами. С праздником, наши воины!

***

Поздравляем с профессиональным праздником, наши небесные телохранители! Ваша служба является залогом покоя и безопасности нашей страны. Пусть каждый ваш день будет наполнен гордостью за исполненную миссию. Слава Украине!

***

В этот особый день поздравляем вас с большим праздником! Ваше мужество, отвага и самоотверженность - это то, что делает наше небо мирным и безопасным. Желаю всегда быть на высоте и иметь надежную поддержку.

Стихи для защитников

Спасибі, воїни мої, за те,
Що бережете Україну!
Спасибі вам за тихий мирний сон,
Спасибі вам за те, що ви живі,
Спасибі, ангели мої!

***

Хай буде щасливою ваша дорога,
Щоб мир був у світі і добрим був час.
Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,
Щоб діти живі повернулись до нас.
Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,
В майбутньому це знадобиться для вас.
Щоб ваші батьки були горді й раділи,
Й пишалися вами. У добрий вам час!

***

Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних козаків!

Ранее мы публиковали, что УЗ совершит путешествия с животными более удобными: как и когда изменятся правила перевозки собак.

Читайте также о страстной любви ягуаров под покровом ночи, попавшей на видео.

При написании материала были использованы источники: сайт Верховной Рады Украины, For Kids, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОПраздники