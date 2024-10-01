День ветерана 2024: як привітати рідних зі святом

День ветерана - це особливе свято, коли ми вшановуємо тих, хто служив нашій країні, відстоюючи її свободу та незалежність. Цей день нагадує нам про важливість їхнього внеску і заслуг, а також про необхідність забезпечення гідного життя для наших ветеранів.

Історія свята

1 жовтня в Україні відзначається День ветерана, встановлений указом президента 24 вересня 2004 року. Це свято покликане підвищити увагу до потреб ветеранів та забезпечити їм соціальний захист.

Термін "ветеран" має глибоке коріння, починаючи з античного Риму, де так називали солдатів, які відслужили понад 20 років. Їм надавали земельні ділянки та грошові винагороди за відданість. Сьогодні це слово охоплює військових та тих, хто довго і старанно працював на благо суспільства.

В Україні ветерани отримують підтримку через різні програми, що підкреслює їхній внесок у розвиток держави. Ветеранські організації допомагають зберегти досвід і традиції.

Красиві привітання для ветеранів (листівки: daytoday.ua)

Привітання до Дня ветерана у СМС

Дорогі ветерани! У цей особливий день ми висловлюємо вам свою глибоку вдячність. Ваші зусилля і мужність надихають нас. Бажаємо міцного здоров’я, любові рідних та мирного неба. Нехай ваші дні будуть наповнені щастям та гармонією!

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Вітаю вас з Днем ветерана! Дякую за вашу відданість і героїзм у захисті України. Нехай у ваших серцях завжди панують мир і спокій, а кожен день приносить нові радощі. Бажаю, щоб ви завжди відчували підтримку своїх близьких і друзів!

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Шановні ветерани, сьогодні ми вшановуємо ваш внесок у нашу свободу! Дякуємо за вашу безстрашність і жертовність. Бажаю вам міцного здоров’я, радості в житті та теплоти домашнього вогнища. Нехай ваше життя буде сповнене щасливих моментів!

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Дорогі ветерани, вітаємо вас з Днем ветерана! Ви - символ сили та мужності нашої нації. Бажаємо вам мирного неба, гармонії в житті та справжньої дружби. Нехай ваша відвага буде прикладом для молодшого покоління!

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Вітаю з Днем ветерана! Ваші подвиги і служба завжди залишатимуться в пам’яті народу. Бажаю вам щасливого життя, душевного спокою та успіхів у всіх починаннях. Нехай кожен день приносить вам тільки позитивні емоції та радість!

Щирі вітання до Дня ветерана 2024 (листівки: daytoday.ua)

Вірші для ветеранів

Тебе, мій захисник вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам - безхмарного життя!

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За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки -

Низький уклін і тричі “СЛАВА!”

Українські захисники!

Здоров’я в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, довгий вік усім Вам у дарунок!

Як красиво привітати з Днем захисників і захисниць України (листівки: daytoday.ua)