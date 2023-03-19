День весняного рівнодення: що не можна робити у цей важливий день

День весняного рівнодення вшановують з давніх часів. У багатьох народів цей день знаменував початок нового року, весни та пробудження від сну всього живого. Цей день ще називають Сонцеворот.

Що категорично заборонено робити у день весняного сонцестояння – читайте у матеріалі нижче.

День весняного рівнодення

З давніх часів цей день вважався початком астрономічної весни та пробудження природи. У країнах Азії саме у день рівнодення розпочинався новий рік. А у давніх слов'ян цей день був пов'язаний із безліччю повір'їв та магічних ритуалів.

Зазвичай день весняного рівнодення відзначають 20 чи 21 березня. Також відрізняється час доби.

Цього року воно настане 20 березня о 23:24 за київським часом. Сонце зійде точно на сході й зійде точно на заході. Рівно 12 годин воно перебуватиме над горизонтом і стільки ж – під ним.

У Південній півкулі Землі настане астрономічна осінь, у Північній – астрономічна весна. Світловий день почне збільшуватись, а ніч – зменшуватись.

Що не можна робити у день весняного рівнодення

Вважається, що в такий день людина задає тон на найближчий рік, тому не можна робити нічого, що може викликати негативні емоції, сльози, гнів.

Не можна сваритися та злитися

Не можна залишати бруд і безлад у будинку

Не можна говорити погані речі іншим людям

Не можна ображати людей, тварин, дітей, старих, бідних

Не можна відкладати гроші на чорний день, позичати, давати у борг

Не рекомендується садити вербу - це може спричинити неприємності.

Крім того, в день весняного сонцестояння потрібно раніше лягти спати, інакше не уникнути неприємностей.

А що потрібно зробити?

Навести в будинку повний порядок – прибрати всі місця, де ви постійно перебуваєте. Це кухня, дитяча, спальня, робоче місце, майстерня. По кутах приміщень потрібно побризкати святою водою або настоянкою з трав – для захисту від злих сил.

Увечері потрібно прийняти ванну - це очищає від поганих думок та пристріту.

На аркуші паперу потрібно написати всі свої невдачі за минулий рік, а потім цей папір потрібно спалити. Це дозволить вигнати з життя страхи та негативну енергетику.

А ще можна скласти план на рік уперед і ретельно записати свої цілі та бажання – так, начебто вони вже почали відбуватися.

Важливо! У день весняного рівнодення можна попросити прощення за образи, сварки та досягти порозуміння зі своїми близькими.

Бажано цей день провести спокійно, у гарному настрої, а ввечері повечеряти з рідними у радісній атмосфері.