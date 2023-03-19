День весеннего равноденствия: что нельзя делать в этот важный день

День весеннего равноденствия почитают с древних времен. У многих народов этот день знаменовал начало нового года, весны и пробуждения от сна всего живого. Этот день еще называют Солнцеворот.

Что категорически запрещено делать в день весеннего солнцестояния - читайте в материале ниже.

День весеннего равноденствия

С древних времен этот день считался началом астрономической весны и пробуждения природы. В странах Азии именно в день равноденствия начинался новый год. А у древних славян этот день был связан со множеством поверий и магических ритуалов.

Обычно день весеннего равноденствия отмечают 20 или 21 марта. Также отличается и время суток.

В этом году оно наступит 20 марта в 23:24 по киевскому времени. Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе. Ровно 12 часов оно будет находиться над горизонтом и столько же - под ним.

В Южном полушарии Земли наступит астрономическая осень, в Северном - астрономическая весна. Световой день начнет увеличиваться, а ночь - уменьшаться.

Что нельзя делать в день весеннего равноденствия

Считается, что в такой день человек задает тон на весь ближайший год, поэтому нельзя делать ничего, что может вызвать негативные эмоции, слезы, гнев.

Нельзя ссориться и злиться

Нельзя оставлять грязь и беспорядок в доме

Нельзя говорить гадости другим людям

Нельзя обижать людей, животных, детей, стариков, малоимущих

Нельзя откладывать деньги на черный день, давать взаймы, брать в долг

Не рекомендуется сажать вербу - это может навлечь неприятности

Кроме того, в день весеннего солнцестояния нужно пораньше лечь спать, иначе не миновать неприятностей.

А что нужно обязательно сделать?

Навести в доме полный порядок - убрать все места, где вы постоянно находитесь. Это кухня, детская, спальня, рабочее место, мастерская. По углам помещений нужно побрызгать святой водой или настойкой из трав - для защиты от злых сил.

Вечером нужно принять ванну - это очищает от дурных мыслей и сглаза.

На листке бумаги нужно написать все свои неудач за прошлый год, а потом эту бумагу нужно сжечь. Это позволит выгнать из жизни страхи и отрицательную энергетику.

А еще можно составить план на год вперед и тщательно записать свои цели и желания - так, как будто они уже начали происходить.

Важно! В день весеннего равноденствия можно попросить прощение за обиды, ссоры и достичь взаимопонимания со своими близкими.

Желательно этот день провести спокойно, в хорошем настроении, а вечером поужинать с родными в радостной атмосфере.