День весеннего равноденствия: что нельзя делать в этот важный день
День весеннего равноденствия почитают с древних времен. У многих народов этот день знаменовал начало нового года, весны и пробуждения от сна всего живого. Этот день еще называют Солнцеворот.
Что категорически запрещено делать в день весеннего солнцестояния - читайте в материале ниже.
День весеннего равноденствия
С древних времен этот день считался началом астрономической весны и пробуждения природы. В странах Азии именно в день равноденствия начинался новый год. А у древних славян этот день был связан со множеством поверий и магических ритуалов.
Обычно день весеннего равноденствия отмечают 20 или 21 марта. Также отличается и время суток.
В этом году оно наступит 20 марта в 23:24 по киевскому времени. Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе. Ровно 12 часов оно будет находиться над горизонтом и столько же - под ним.
В Южном полушарии Земли наступит астрономическая осень, в Северном - астрономическая весна. Световой день начнет увеличиваться, а ночь - уменьшаться.
Что нельзя делать в день весеннего равноденствия
Считается, что в такой день человек задает тон на весь ближайший год, поэтому нельзя делать ничего, что может вызвать негативные эмоции, слезы, гнев.
- Нельзя ссориться и злиться
- Нельзя оставлять грязь и беспорядок в доме
- Нельзя говорить гадости другим людям
- Нельзя обижать людей, животных, детей, стариков, малоимущих
- Нельзя откладывать деньги на черный день, давать взаймы, брать в долг
- Не рекомендуется сажать вербу - это может навлечь неприятности
- Кроме того, в день весеннего солнцестояния нужно пораньше лечь спать, иначе не миновать неприятностей.
А что нужно обязательно сделать?
Навести в доме полный порядок - убрать все места, где вы постоянно находитесь. Это кухня, детская, спальня, рабочее место, мастерская. По углам помещений нужно побрызгать святой водой или настойкой из трав - для защиты от злых сил.
Вечером нужно принять ванну - это очищает от дурных мыслей и сглаза.
На листке бумаги нужно написать все свои неудач за прошлый год, а потом эту бумагу нужно сжечь. Это позволит выгнать из жизни страхи и отрицательную энергетику.
А еще можно составить план на год вперед и тщательно записать свои цели и желания - так, как будто они уже начали происходить.
Важно! В день весеннего равноденствия можно попросить прощение за обиды, ссоры и достичь взаимопонимания со своими близкими.
Желательно этот день провести спокойно, в хорошем настроении, а вечером поужинать с родными в радостной атмосфере.
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