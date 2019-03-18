День весеннего равноденствия 2019: что категорически запрещено делать

Главные запреты в день весеннего равноденствия 20 марта
День весеннего равноденствия знаменует приход настоящей весны. Погода становится теплее, продолжительность светового дня увеличивается, а природа оживает после зимы.
В 2019 году день весеннего равноденствия наступит в 23:58 20 марта. Солнце перейдет из южного полушария в северное, а длительность дня и ночи сравняется.
Этому астрономическому явлению издавна приписывали магические свойства и сильную энергетику. Люди соблюдали особые запреты и верили в приметы.
В день весеннего равноденствия нельзя ссориться и обижаться (фото: pixabay.com)
Во время весеннего равноденствия славянские народы отмечали праздник Жаворонки. Одной из его главных традиций была выпечка булочек "куликов" в форме птичек - они символизировали наступление тепла.
По примете, булочки нужно дарить детям, чтобы они своей радостью зазывали весну. Если крошки развеять над полем - год будет урожайным.
Чтобы весь год быть здоровым, на рассвете дня равноденствия нужно облиться холодной водой.
День весеннего равноденствия означает наступление теплой погоды (фото: pixabay.com)
На весеннее равноденствие обойдите все комнаты в доме с горящей свечой - чистая огненная стихия защитит пространство от негативной энергетики.
Чтобы избавиться от тревог, следует записать все плохие мысли и переживания на бумаге, а затем сжечь и развеять пепел по ветру.
По гаданию на булочках "куликах" в день весеннего равноденствия можно узнать о своем будущем. Для этого нужно приготовить специальную начинку: монетка - к достатку; вишенка - к любви; горошинка перца - к трудностям и т.д.
Сны в день равноденствия могут исполниться (фото: pixabay.com)
Кстати, день весеннего равноденствия приходится на период Великого пасхального поста, во время которого соблюдаются строгие запреты в питании и образе жизни.
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