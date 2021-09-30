День Веры, Надежды, Любови и Софии: поздравьте близких красивыми открытками, стихами и СМС
День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечается ежегодно 30 сентября. Этот праздник считается женским днем, в который представителям лучшей половины человечества нельзя работать, а особенно заниматься домашними делами. В Украине этот день издавна считается особенным, хотя и не принадлежит к числу великих православных праздников.
Поздравьте девушек, девочек, женщин с этим днем, а особенно тех, кого зовут Вера, Надежда, Любовь и София, красивыми открытками, стихами и СМС, которые вы найдете ниже в нашем материале.
Открытки и СМС для поздравления с праздником
Пусть всегда вам помогают
Надежда, Вера и Любовь,
От зла и бед оберегают,
Даря вам радость вновь и вновь!
Пусть Вера укрепит вам сердце,
Надежда душу озарит,
Ну а Любовь не даст обжечься
И счастьем отблагодарит!
С днем Надежды, Веры и Любви,
Святой их матери Софии!
Желаю счастья впереди
И чтобы ангелы хранили.
Доброты желаю в жизни,
Светлых дней на всем пути.
Чудес всевышних и здоровья,
Достатка, благ и теплоты.
Вера, Надежда, Любовь
Пусть будут навеки с тобой,
Пусть не оставят в пути,
С ними ведь легче идти
И в вихре жизни кружить:
Верить, надеяться - жить.
Вера, Надежда и Любовь
Пускай всегда будут с тобой!
В столь светлый день пусть навсегда
Уйдут печаль, зло и беда,
Теплом пусть сердце полнится,
Желания исполнятся!
Пускай три силы принесут
В душу добро, ласку, уют!
Пусть в вас не угасает вера,
Надежда пусть в душе живет,
Ну а любовь вам сердце греет.
И пусть всегда во всем везет!
Красивые стихи, картинки, и поздравления с праздником
Фото: freepik
Поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю, чтобы все вы были здоровыми, счастливыми, чтобы в домах ваших царил лишь уют и благополучие. И чтобы Вера, Надежда, Любовь всегда сопутствовали вам и всем вашим близким!
Фото: pixabay
Хочу поздравить с удивительным праздником, Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, и пожелать чтобы здоровье было крепким счастье вечным, а в семье царили всегда благополучие и достаток!
Фото: pixabay
Поздравляю с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю, чтобы в жизни был любимый человек, чтобы каждый день начинался с доброй надежды, чтобы вера сердца вела вслед за мечтой. Желаю мира, красоты, гармонии, радости и настоящего счастья!
Фото: pixabay
С самыми искренними и тёплыми чувствами, я хочу поздравить тебя с таким замечательным праздником. В этот прекрасный день, я желаю благополучия, душевного равновесия и счастья. Пусть все беды обходят тебя и твой дом стороной.
Что важно знать о Дне святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Сегодня женщинам, а также молодоженам нельзя ссориться, выяснять отношения, иначе конфликт может затянуться.
При этом, согласно интересному обряду, женщинам 30 сентября нужно попричитать и поплакать, чтобы отвести беду от себя и своей семьи на целый год.
В этот праздник лучше не гулять свадьбы и не свататься, а вот присматриваться к понравившимся людям, знакомиться и флиртовать очень даже можно.
Ранее мы писали, что строго запрещено делать в день Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, чтобы не навлечь беду.
Также стало известно, какие праздники украинцы отметят в октябре 2021, сколько будет выходных и рабочих дней.