День Венериного щастя. Астролог дала прогноз на 9 серпня і назвала колір, який врятує від проблем

9 серпня особливу увагу варто приділити енергії Венери, яку недарма називають планетою щастя. Деякі плани краще перенести, але є справи, які варто зробити саме цієї п'ятниці.
Астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) склала детальний прогноз на цей день та дала важливі поради.
У п'ятницю на нас чекатиме несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань, оформлення розлучень, розриву стосунків.
"Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, проведення важливих платежів, з’ясування стосунків з сусідами", - нагадала Соловйова.
Окрім цього, корисними можуть бути дихальні практики, водні процедури, баня, сауна, лікування органів дихання, сеанси ароматерапії.
Гороскоп на 9 серпня (колаж: РБК-Україна)
"9 серпня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям", - розповіла Соловйова.
Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Йдеться про:
Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами (особливо трояндами), відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природною красою.
Також варто знайти час на час прослуховування класичної музики або ж відвідати художній музей, театральну виставу. Корисною буде будь-яка творчість.
"Вітаються романтичні сюрпризи: підготуйте невеличкий подарунок для вашої другої половинки, щоб зробити фінал цього тижня яскравим і по-венеріанські приємним", - додала астролог.
До слова, вже з'явився Таро-гороскоп на 9 серпня.
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