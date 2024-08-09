День Венериного щастя. Астролог дала прогноз на 9 серпня і назвала колір, який врятує від проблем

Прогноз астропогоди на 9 серпня

У п'ятницю на нас чекатиме несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань, оформлення розлучень, розриву стосунків.

"Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, проведення важливих платежів, з’ясування стосунків з сусідами", - нагадала Соловйова.

Також вона назвала головні поради на цей день:

будь-якому незадоволенню зараз не час

можливі стоматологічні втручання та відвідування перукарні

період усамітнення, прийняття та смиренності, пасивності та споглядання

загострюються чутливість, інтуїція, можуть наснитися пророчі, віщі сни, а численні передчуття можуть реалізуватися незабаром

займайтесь звичними справами, не нарікайте на життя, обставини або оточуючих

будуть доречними працелюбство та винахідливість, колективні заходи.

Окрім цього, корисними можуть бути дихальні практики, водні процедури, баня, сауна, лікування органів дихання, сеанси ароматерапії.

Гороскоп на 9 серпня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на п'ятницю

"9 серпня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям", - розповіла Соловйова.

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Йдеться про:

великі фінансові платежі

оформлення шлюбу

нові знайомства

реєстрацію бізнесу

коштовні придбання, кредити

оновлення власного іміджу та дизайну квартири

нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури

зловживання незнайомою їжею.

Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами (особливо трояндами), відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природною красою.

Також варто знайти час на час прослуховування класичної музики або ж відвідати художній музей, театральну виставу. Корисною буде будь-яка творчість.

"Вітаються романтичні сюрпризи: підготуйте невеличкий подарунок для вашої другої половинки, щоб зробити фінал цього тижня яскравим і по-венеріанські приємним", - додала астролог.