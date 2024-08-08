Таро-гороскоп на 9 серпня: у Скорпіонів здійсняться мрії, а на Овнів чекає поганий день

У п'ятницю, 9 серпня, Овнам варто готуватися до випробувань, Рибам потрібно прислухатися до порад згори, а Скорпіонам карти Таро обіцяють максимально щасливий день.

Що цей день принесе іншим знакам Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "Вежа". Цього дня на вас можуть чекати неприємні сюрпризи. Доля вирішила застати вас зненацька, уникнути неприємностей буде дуже важко.

Телець

Ваша карта на п'ятницю - "Правосуддя". Не варто вимагати від оточуючих справедливості, якщо ви самі не завжди дотримуєтеся всіх правил. Змиріться з тим, що цей світ неідеальний.

Близнюки

Вам випала карта "Імператор". Не бійтеся відстоювати свої інтереси. Вам під силу здолати будь-якого супротивника, важливо лише це усвідомити.

Рак

Ваша карта на 9 серпня - "Суд". Доля підкине вам непростий вибір. Вам потрібно прийняти важливе рішення та зважитися на певні ризики. Невідомість лякає, але це лише ілюзія.

Лев

Вам випала карта "Маг". Не витрачайте свій час на дрібниці. Ви губите щось дуже важливе, настав час це зупинити. Шукайте себе у чомусь новому, спробуйте різні сфери.

Діва

Ваша карта на п'ятницю - "Смерть". У вашому житті починається новий розділ. Однак спочатку доведеться попрощатися з усім минулим, що може виявитися непростим завданням.

Терези

Вам випала карта "Верховна Жриця". День буде добрим. Ви зможете зустріти нового друга чи навіть свою другу половинку. Намагайтеся не брехати та будьте справжніми.

Скорпіон

Ваша карта на 9 серпня - "Колісниця". Усі ваші мрії можуть перетворитися на реальність. Чітко формулюйте бажання та не бійтеся зривати з неба зірки.

Стрілець

Вам випала карта "Повішений". Не відкладайте важливі справи на безвік, також не варто думати про те, що все найцікавіше станеться колись "потім". Починайте жити тут і зараз.

Козоріг

Ваша карта на п'ятницю - "Мир". Ви зможете зловити успіх за хвіст. Не проґавте рідкісний шанс і зробіть те, що так давно хотіли.

Водолій

Вам випала карта "Імператриця". Не намагайтеся вберегти близьких помилок. Це їхній досвід, а ваша надмірна турбота може лише погіршити ситуацію. Зосередьтеся на своїх справах.

Риби

Ваша карта на 9 серпня - "Колесо Фортуни". Придивляйтеся до знаків, Всесвіт вирішив вас про щось попередити. Ви зможете багато чого досягти, якщо навчитеся приймати підтримку згори.