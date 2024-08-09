День Венериного счастья. Астролог дала прогноз на 9 августа и назвала цвет, который спасет от проблем

Прогноз астропогоды на 9 августа

В пятницу нас ждет неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических вмешательств, оформления разводов, разрыва отношений.

"Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - напомнила Соловьева.

Также она назвала главные советы на этот день:

любому недовольству сейчас не время

возможны стоматологические вмешательства и посещение парикмахерской

период уединения, принятия и смирения, пассивности и созерцания

обостряются чувствительность, интуиция, могут присниться пророческие, вещие сны, а многочисленные предчувствия могут реализоваться вскоре

занимайтесь привычными делами, не жалуйтесь на жизнь, обстоятельства или окружающих

будут уместны трудолюбие и изобретательность, коллективные мероприятия.

Кроме этого полезными могут быть дыхательные практики, водные процедуры, баня, сауна, лечение органов дыхания, сеансы ароматерапии.

Гороскоп на 9 августа (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на пятницу

"9 августа - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем", - рассказала Соловьева.

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета. Речь идет о:

больших финансовых платежах

оформлении брака

новых знакомствах

регистрации бизнеса

ценных приобретениях, кредитах

обновлении собственного имиджа и дизайна квартиры

новых косметологических, пластических и хирургических процедурах

злоупотреблении незнакомой пищей.

Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами (особенно розами), посетите сад или оранжерею, чтобы сбалансировать свое состояние естественной красотой.

Также стоит найти время на время прослушивания классической музыки или посетить художественный музей, театральное представление. Полезным будет любое творчество.

"Приветствуются романтические сюрпризы: подготовьте небольшой подарок для вашей второй половинки, чтобы сделать финал этой недели ярким и по-венериански приятным", - добавила астролог.