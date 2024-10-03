День вчителя 2024: три дати, коли можна вітати педагогів

Скоро в Україні відзначатимуть День вчителя. Це свято традиційно присвячене вшануванню праці педагогів, які щодня вкладають свої знання та зусилля у виховання молодого покоління.

Коли у 2024 році потрібно вітати вчителів, як з'явилося це свято і що варто про нього знати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли День вчителя в Україні офіційно

Офіційна дата Дня вчителя - перша неділя жовтня. Цьогоріч педагогів потрібно вітати 6 жовтня.

Але через те, що День вчителя завжди припадає на неділю, усі святкові заходи відбуваються напередодні у п'ятницю. І це - 4 жовтня.

В неділю можна ще раз привітати вчителів - наприклад, картинкою, листівкою, гарним побажанням у повідомленні або зателефонувавши особисто.

Коли ще можна вітати вчителів

У колишніх країнах Радянського Союзу педагогів вітають на початку жовтня й у більшості свято призначене так само як і в Україні - на першу неділю жовтня. Таку традицію започаткували ще 1980 року та назвали це свято - День працівників освіти.

Однак є ще одне свято, яке було встановлено ЮНЕСКО і це - Всесвітній день вчителя, який відзначають щорічно в один й той самий день - 5 жовтня.

Саме цього дня в далекому 1966 році, в Парижі відбулася Спеціальна міжурядова конференція, на якій були розглянуті питання щодо статусу вчителів. На конференції було прийнято важливий документ, до якого увійшов перелік постанов про підвищення статусу педагогів в інтересах якісної освіти.

Вперше Всесвітній день вчителя відзначався 5 жовтня 1994-го року. До цього святкування приєдналося понад 100 країн по всьому світу. Всесвітній день вчителя зарахований до системи міжнародних днів Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Тобто, українці можуть вітати вчителів цього року 4, 5 та 6 жовтня.

Історія і традиції Дня вчителя в Україні та світі

Ідея святкувати День учителя для вшанування працівників освіти з'явилася у багатьох країнах світу ще у XIX столітті. Переважно усі заходи присвячувалися видатним місцевим педагогам або визначним історичним подіям у галузі освіти.

Наприклад, у Колумбії День вчителя святкують 15 травня - це дата призначення Сан-Хуана Баутіста де ла Салья покровителем вчителів. А у Чехії вітають вчителів 28 березня - це день народження Іоанна Амоса Коменського.

У Франції та Італії - 27 листопада, в день вшанування святого Йосипа Каласанса, засновника Ордену Убогих Клериків Регуляторів Матері Божої Побожних шкіл. В Греції - 30 січня, в день вшанування Трьох Святителів і Вселенських вчителів (Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста).

У республіках СРСР День вчителя почали відзначати - 1965 року. А офіційно свою дату, як ми вже писали раніше, він отримав тільки у 1980 році - Постановою Президії Верховної Ради СРСР "Про святкові та пам'ятні дати", яка призначала день святкування у першу неділю жовтня.

Коли Україна стала незалежною, то "на підтримку ініціативи працівників освіти" День вчителя стали відзначати щорічно саме у першу неділю жовтня (Указ Президента України №513/94 "Про День працівників освіти" від 11 вересня 1994 року).

Традиційний спосіб святкування Дня вчителя - святковий концерт, який організовують школярі та висловлюють подяку любим вчителям за допомогою пісень, віршів, танців, сценок, креативних номерів.

Також існує ще одна традиція - "День самоврядування". Це повна зміна правил, коли вчителі перекладають свої обов'язки на старшокласників. Вони йдуть проводити уроки у молодших класах, виконують обов'язки директора школи та його заступників.

Крім того, вчителям дарують квіти, солодощі та невеличкі подарунки. Під час війни ця традиція трохи змінилася і багато вчителів закликають учнів не дарувати їм квіти або подарунки, а віддавати зібрані кошти на ЗСУ.