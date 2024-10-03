День учителя 2024: три даты, когда можно поздравлять педагогов

Скоро в Украине будут отмечать День учителя. Этот праздник традиционно посвящен труду педагогов, которые ежедневно вкладывают свои знания и усилия в воспитание молодого поколения.

Когда в 2024 году нужно поздравить учителей, как появился этот праздник и что следует о нем знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда День учителя в Украине официально

Официальная дата Дня учителя - первое воскресенье октября. В этом году педагогов следует приветствовать 6 октября.

Но из-за того, что День учителя всегда приходится на воскресенье, все праздничные мероприятия проходят накануне в пятницу. И это - 4 октября.

В воскресенье можно еще раз поздравить учителей - например, картинкой, открыткой, хорошим пожеланием в сообщении или позвонив по телефону лично.

Когда еще можно поздравить учителей

В бывших странах Советского Союза педагогов поздравляют в начале октября и в большинстве праздник назначен так же, как и в Украине - на первое воскресенье октября. Такую традицию положили начало еще в 1980 году и назвали этот праздник - День работников образования.

Однако есть еще один праздник, который был установлен ЮНЕСКО и это - Всемирный день учителя, который отмечают ежегодно в один и тот же день - 5 октября.

Именно в этот день в далеком 1966 году в Париже состоялась Специальная межправительственная конференция, на которой были рассмотрены вопросы статуса учителей. На конференции принят важный документ, в который вошел перечень постановлений о повышении статуса педагогов в интересах качественного образования.

Впервые Всемирный день учителя отмечался 5 октября 1994 года. К этому празднованию присоединилось более 100 стран мира. Всемирный день учителя отнесен к системе международных дней Организации Объединенных Наций (ООН).

То есть украинцы могут приветствовать учителей в этом году 4, 5 и 6 октября.

История и традиции Дня учителя в Украине и мире

Идея праздновать День учителя для чествования работников образования появилась во многих странах мира еще в XIX веке. Преимущественно все мероприятия были посвящены выдающимся местным педагогам или выдающимся историческим событиям в области образования.

К примеру, в Колумбии День учителя празднуют 15 мая - это дата назначения Сан-Хуана Баутиста де ла Салья покровителем учителей. А в Чехии поздравляют учителей 28 марта – это день рождения Иоанна Амоса Коменского.

Во Франции и Италии - 27 ноября, в день чествования святого Иосифа Каласанса, основателя Ордена Убогих Клериков Регуляторов Матери Божьей Набожных школ. В Греции – 30 января, в день чествования Трех Святителей и Вселенских учителей (Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста).

В республиках СССР День учителя начали отмечать - в 1965 году. А официально свою дату, как мы уже писали ранее, он получил только в 1980 году - Постановлением Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных датах", которое назначало день празднования в первое воскресенье октября.

Когда Украина стала независимой, то в поддержку инициативы работников образования День учителя стали отмечать ежегодно именно в первое воскресенье октября (Указ Президента Украины №513/94 "О Дне работников образования" от 11 сентября 1994 года).

Традиционный способ празднования Дня учителя - праздничный концерт, который организуют школьники и выражают благодарность любимым учителям с помощью песен, стихов, танцев, сценок, креативных номеров.

Также существует еще одна традиция - "День самоуправления". Это полное изменение правил, когда учителя переводят свои обязанности на старшеклассников. Они идут проводить уроки в младших классах, исполняют обязанности директора школы и его заместителей.

Кроме того, учителям дарят цветы, сладости и подарки. Во время войны эта традиция немного изменилась и многие учителя призывают учащихся не дарить им цветы или подарки, а отдавать собранные средства на ВСУ.