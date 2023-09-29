День учителя 2023: лучшие поздравления для педагогов в стихах, прозе и СМС

Поздравления с днем учителя в стихах

Вчитель! Скільки сили треба,

Щоб навчити нас усіх,

І терпіння, і бажання,

І надій, і сподівання.

Вчитель наш - найкращий у світі,

Допоможе в хвилину важку,

І нехай тільки посмішки й квіти,

Він знайде на своєму шляху.

***

З Днем вчителя ми вас вітаємо,

Легкої праці вам бажаємо!

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час!

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло, щоб все завжди рівненько.

Щоб всі студенти вас поважали,

Приємні спогади лишали!

***

Вітаю вас, колеги вчителі!

Попереду хай ждуть роки хороші,

Життя приносить успіх, щастя, гроші,

Найкращих учнів, відпочинок на Балі...

Хай кожен з нас бажання втілить свої,

Здоров'я всім, натхнення і любові!

***

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров'я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

Приветствие в прозе

Вы являетесь не только учителем, но и другом, поддержкой и примером для наших детей. Ваша способность найти индивидуальный подход к каждому ученику - это по-настоящему впечатляет. Благодарим вас за вашу целеустремленность, терпение и большую любовь к вашей работе. Желаем вам чувствовать силу и вдохновение каждый день вашей педагогической карьеры, а также здоровья, счастья и радости!

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С Днем работника образования! Желаем всегда оставаться лучшим учителем в мире, самым счастливым человеком в мире. Пусть и в классе, и по учительским делам, и в жизни будет идеальный порядок.

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С Днем учителя! От души хочу пожелать синего моря надежд, бездонного океана счастья, клокочущего устания, водопада успеха, чистого озера любви и реки удачи, никогда не меняющей своего направления. Пусть Ваши старания всегда приносят плоды, пусть преподавание всегда будет Вам только в радость.

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С праздником! Желаю, чтобы весь мир вами восхищался и ценил ваш труд, чтобы всему миру вы дарили большие знания и радостные улыбки. Пусть каждый день происходит удачно, пусть преподавание всегда остается любимым делом, пусть на вашем пути к счастью не будет препятствий!

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С Днем учителя. Желаю способных и талантливых учащихся, достойных побед и наград в жизни. Пусть все, за что вам приходится бороться и все, к чему стремится ваше сердце, непременно приходит в вашу жизнь. Здоровье вам, всех благ, уюта в доме, уважения в коллективе и счастья в душе.

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