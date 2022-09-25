День вчителя 2022: коли і як правильно вітати українських педагогів

Коли відзначають День вчителя в Україні

Традиційно, свято відзначається в першу неділю жовтня, тому дата постійно змінюється.

Цьогоріч педагогів треба вітати 2 жовтня. Позаяк День вчителя - це завжди неділя, всі вітальні заходи відбуваються напередодні - в п'ятницю. А в неділю можна ще раз привітати педагога, наприклад, надіславши гарну картинку, або зателефонувавши.

Цікаво, що в першу неділю жовтня педагогів вітають тільки в колишніх країнах Радянського Союзу. Таку традицію започаткували в 1980 році, назвавши свято - День працівників освіти.

Багато країн вітають педагогів 5 жовтня - у Всесвітній день вчителя, який був встановлений ЮНЕСКО.

Фото: У День вчителя вітають педагогів з професійним святом (freepik)

Традиції на День вчителя

Всіх викладачів в цей день традиційно вітають квітами, солодощами, листівками, теплими словами. Хоча від таких подарунків останнім часом стараються відмовлятися, адже для подарунків батьки учнів "скидаються добровільно-примусово".

Учні організовують концерти та різні заходи, а уроки в цей день зазвичай скорочені.

Цікавою традицією є "День самоврядування", коли старшокласники беруть на себе управління школою, проводять уроки в молодших класах і дають вчителям трохи відпочити.

Також у цей день можна завітати до школи випускникам і привітати своїх улюблених вчителів - особливо класних керівників чи перших вчителів.