День Варвари 2022: що категорично не можна робити сьогодні, всі прикмети свята

17 грудня православна церква відзначає день святої Варвари. Зазвичай із цієї дати починалася справжня зима і приходили суворі морози.

Про всі прикмети та заборони на день Варвари ви можете дізнатися у матеріалі Styler. Також ми розповімо, кого сьогодні варто привітати із днем ангела.

Що ми знаємо про святу Варвару

Варвара народилася в місті Іліополь, Сирія, наприкінці ІІІ століття в родині язичників. Після смерті матері отець Діоскор збудував вежу-замок і ув'язнив туди свою дочку, щоб вона не спілкувалася з християнами.

Варварі дуже хотілося подивитися на світ на власні очі. А в цей час батько планував, як видати дочку заміж. Варвара сказала, що не хоче виходити заміж. Тоді батько дозволив їй спілкуватися з подругами, сподіваючись, що ті переконають її вийти заміж.

Свята Варвара (фото: wikipedia.org)

Якось під час перебування батька у подорожі Варвара познайомилася з християнками, які їй розповіли про Бога. Невдовзі вона прийняла хрещення і вирішила присвятити своє життя Ісусу Христу.

Батько вирішив убити непокірну дочку, а та сховалась у горах. Він все ж таки знайшов дочку і привів на суд до правителя міста, який намагався навчити дівчину зректися християнства. Але її воля була непохитною. Ні тортури, ні катування не змогли зламати дівчину, тому Варвара була ув'язнена до в'язниці, де її піддали тортурам.

На ранок сліди від тортур зникли на тілі Варвари. Вночі до неї прийшов Господь і зцілив від усіх ран. Свята не відмовилася від християнства і була обезголовлена своїм отцем.

На Варвару селяни вранці йшли до церкви, де молилися святий про здоров'я та благополуччя. Люди вірили, що великомучениця допоможе їм уникнути раптової смерті без покаяння. На Русі це вважалося найстрашнішим покаранням.

Варварі Іліопольській, як жіночій заступниці, молилися бездітні жінки, які мріяли завагітніти. Крім цього, святу просили допомогти дітям набути здоров'я.

Прикмети на день Варвари

Наші пращури помітили, якщо у цей день похмуро - то скоро буде снігопад;

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною;

Якщо вночі зірки тьмяно світять, то незабаром буде відлига.

Що не можна робити у цей день

Цього дня не можна лаятися, бо свята може розгніватися та завдати шкоди сім'ї.

Чоловікам у жодному разі не можна ображати жінок ні словом, ні ділом. За скривджених жінок обов'язково заступиться свята Варвара, і тоді чоловікам проблем не уникнути.

Оскільки наступали сильні морози і на землю приходили злі духи, люди намагалися не йти далеко від дому.

Кого сьогодні треба привітати з іменинами

Олександр, Олексій, Василь, Геннадій, Дмитро, Іван, Микола, Серафим, Ян, Анастасія, Варвара, Катерина, Катаріна, Кіра, Уляна, Юліана.