День Варвары 2022: что категорически нельзя делать сегодня, все приметы праздника

17 декабря православная церковь отмечает день святой Варвары. Обычно с этой даты начиналась настоящая зима и приходили суровые морозы.

Обо всех приметах и запретах на день Варвары вы можете узнать в материале Styler. Также мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с днем ангела.

Что мы знаем о святой Варваре

Варвара родилась в городе Илиополь, Сирия, в конце III века в семье язычников. После смерти матери отец Диоскор выстроил башню-замок и заточил туда свою дочь, чтобы она не общалась с христианами.

Варваре очень хотелось посмотреть на мир своими глазами. А в это время отец строил планы, как выдать дочь замуж. Варвара сказала, что не хочет выходить замуж. Тогда отец разрешил ей общаться с подругами, надеясь, что те вразумят ее выйти замуж.

Святая Варвара (фото: wikipedia.org)

Однажды во время нахождения отца в путешествии Варвара познакомилась с христианками, которые ей и рассказали о Боге. Вскоре она приняла крещение и решила посвятить свою жизнь Иисусу Христу.

Отец решил убить непокорную дочь, а та спряталась в горах. Он все же нашел дочь и привел на суд к правителю города, который пытался вразумить девушку отречься от христианства. Но ее воля была непоколебимой. Ни пытки, ни истязания не смогли сломить девушку, поэтому Варвара была заточена в темницу, где ее поддали пыткам.

На утро следы от пыток исчезли на теле Варвары. Ночью к ней явился Господь и исцелил от всех ран. Святая не отказалась от христианства и была обезглавлена своим отцом.

На Варвару крестьяне утром шли в церковь, где молились святой о здоровье и благополучии. Люди верили, что великомученица поможет им избежать внезапной смерти без покаяния. На Руси это считалось самым страшным наказанием.

Варваре Илиопольской, как женской заступнице, молились бездетные женщины, которые мечтали забеременеть. Помимо этого, святую просили помочь детям обрести здоровье.

Приметы на день Варвары

Если в этот день будет пасмурно – значит, скоро начнется сильный снегопад;

Мороз в этот день сулит долгие холода;

Если ночью звезды тускло светят – значит, скоро будет оттепель.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя ругаться и сквернословить, так как святая может разгневаться и причинить вред семье.

Мужчинам ни в коем случае нельзя обижать женщин ни словом, ни делом. За обиженных женщин обязательно вступится святая Варвара, и тогда мужчинам проблем не избежать.

Так как наступали сильные морозы и на землю приходили злые духи, люди старались не уходить далеко от дома.

Кого сегодня нужно поздравить с именинами

Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Серафим, Ян, Анастасия, Варвара, Екатерина, Катарина, Кира, Ульяна, Юлиана.