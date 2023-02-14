День Валентина 2023 принесе одним знакам Зодіаку кохання, а іншим - розчарування: повний гороскоп

Овен

Цього року Овну було б корисно провести День святого Валентина наодинці. Це ідеальний час, щоб підбити підсумки свого любовного життя. Протягом дня він повинен бути уважним до своїх почуттів, щоб зробити важливий вибір для свого романтичного майбутнього.

Телець

Тельцям буде нічого доводити під час Дня святого Валентина. Цьому земному знаку не треба певна дата, щоб поділитися своєю любов’ю. Але чуттєвість і задоволення все одно будуть. Використайте цей день, щоб показати свою любов друзям і колегам.

Близнюки

День святого Валентина для Близнюків пройде в турботах про сім’ю. Рутина і робота захоплять всю їхню увагу. Але до вечора представники цього знаку зможу переключитися на романтичний лад. Близнюкам без пари уготований цікавий вечір, якщо вони проведуть його не вдома і будуть відкриті новому.

Рак

14 лютого Рак буде дуже потрібний для своєї родини. Він зможе розділити гарні моменти в компанії близьких. Для самотніх представників знаку День святого Валентина стане можливістю позбутися певних звичок і рутини, які заважають зародженню нових стосунків.

Лев

Лев міг би приємно провести День святого Валентина, якби він більше зосереджувався на головному. Замість того, щоб вибирати подарунок в останню хвилину, представник цього знаку Вогню має не поспішати, щоб піднести подарунок, який переконає другу половинку в справжніх намірах.

Діва

Раціональна Діва ризикує бути переповненою дуже сильними почуттями під час Дня святого Валентина. День може бути дуже романтичним, якщо вам вдасться визначити очікування свого партнера. Прощення та прийняття іншого також можуть відігравати фундаментальну роль у ваших стосунках.

Терези

Терезам було б розумно не використовувати роботу як втечу від стосунків. Цьому знаку краще приділити час своєму партнеру і зосередитися на власних задоволеннях, а не старатися відповідати вимогам інших. Наприклад, ви можете запланувати відпустку зі своєю другою половинкою.

Скорпіон

Ваш дім стане улюбленим місцем під час Дня святого Валентина. Представники знаку зможуть провести приємно час з особливою людиною 14 лютого. У вас буде безліч ідей для подарунків і спокусливих нарядів на вечір.

Стрілець

Стрільці не завжди виявляють свої почуття, але 14 лютого настане час зробити рішучий крок і висловити інтерес до людини, яку ви особливо цінуєте. Ви нарешті наберетеся сміливості подзвонити їй або запросити її на побачення.

Козеріг

День святого Валентина стане ідеальним часом для Козерога, щоб відпочити, зробити крок назад і дати відповіді на свої сумніви. Ви намагатиметеся краще зрозуміти свої почуття та визначити свої справжні очікування у стосунках.

Водолій

Для Водолія настане час зрозуміти свої стосунки з іншими, щоб оживити своє життя в парі. Важливо скористатися моментом, щоб повідомити про свої потреби другій половині. Проте Водолію доведеться підібрати правильні слова, щоб уникнути непотрібної напруги.

Риби

Нарешті знак Риб проведе день, сповнений романтики та легкості. Венера, що проходить через його знак, переповнює його хорошими ідеями, щоб створити особливу романтичну подію чи досвід. Одне можна сказати точно, всі умови будуть дотримані, щоб втілити свій найкращий сон про кохання!