День Валентина 2023 года принесет одним знакам Зодиака любовь, а другим - разочарование: полный гороскоп

Овен

В этом году Овну было бы полезно провести День святого Валентина наедине. Это идеальное время, чтобы подвести итог своей любовной жизни. В течение дня он должен быть внимателен к своим чувствам, чтобы сделать важный выбор для своего романтического будущего.

Телец

Тельцам нечего будет доказывать во время Дня святого Валентина. Этому земному знаку не нужна определенная дата, чтобы поделиться своей любовью. Но чувственность и удовольствие все равно будут. Используйте этот день, чтобы показать свою любовь к друзьям и коллегам.

Близнецы

День святого Валентина для Близнецов пройдет в заботах о семье. Рутина и работа увлекут все их внимание. Но к вечеру представители этого знака могут переключиться на романтический лад. Близнецам без пары уготован интересный вечер, если они проведут его на выходе и будут открыты новому.

Рак

14 февраля Рак будет очень нужен своей семье. Он сможет разделить хорошие моменты в компании близких. Для одиноких представителей знака День святого Валентина станет возможностью избавиться от определенных привычек и рутины, мешающих зарождению новых отношений.

Лев

Лев мог бы приятно провести День святого Валентина, если бы он больше сосредотачивался на главном. Вместо того чтобы выбирать подарок в последнюю минуту, представитель этого знака Огня должен не спешить, чтобы преподнести подарок, который убедит вторую половинку в настоящих намерениях.

Дева

Рациональная Дева рискует быть переполнена очень сильными чувствами во время Дня святого Валентина. День может быть очень романтичным, если удастся понять ожидания своего партнера. Прощение и принятие другого могут также играть фундаментальную роль в ваших отношениях.

Весы

Весам было бы разумно не использовать работу как бегство от отношений. Этому знаку лучше уделить время своему партнеру и сосредоточиться на своих удовольствиях, а не стараться отвечать требованиям других. К примеру, вы можете запланировать отпуск со своей второй половинкой.

Скорпион

Ваш дом станет излюбленным местом во время Дня святого Валентина. Представители знака смогут провести приятное время с особенным человеком 14 февраля. У вас будет множество идей для подарков и соблазнительных нарядов на вечер.

Стрелец

Стрельцы не всегда проявляют свои чувства, но 14 февраля придет время сделать решительный шаг и выразить интерес к человеку, которого вы особенно цените. Вы наконец-то наберетесь смелости позвонить ему или пригласить на свидание.

Козерог

День святого Валентина станет идеальным временем для Козерога, чтобы отдохнуть, сделать шаг назад и ответить на свои сомнения. Вы попытаетесь лучше понять свои чувства и определить свои настоящие ожидания в отношениях.

Водолей

Для Водолея придет время понять свои отношения с другими, чтобы оживить свою жизнь в паре. Важно воспользоваться моментом, чтобы сообщить о своих потребностях второй половине. Однако Водолею придется подобрать правильные слова во избежание ненужного напряжения.

Рыбы

Наконец знак Рыб проведет день, исполненный романтики и легкости. Венера, проходящая через его знак, переполняет его хорошими идеями, чтобы создать особое романтическое событие или опыт. Одно можно сказать точно, все условия будут соблюдены, чтобы воплотить свой лучший сон о любви!