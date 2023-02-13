День Валентина 14 лютого: що заборонено робити, щоб не накликати самотність та біди

Головні заборони свята

Не можна прикидатися і висловлювати образу або незадоволеність. Навіть якщо ваш партнер не подарував вам, що ви хотіли, не варто висловлювати свою образу і псувати настрій у свято.

У День Валентина не можна сваритись. Сварки та суперечки навіть з друзями продемонструють найгірші риси вашого характеру і відлякають удачу в коханні.

У День Валентина не можна спізнюватися. Це завжди невиховано і неввічливо, але в цей день - такий промах особливо недоречний. А ще кажуть, що так ви спізнитеся "до своєї долі".

Хлопцям не варто дарувати каблучку дівчині, якщо не плануєте просити руки і серця.

Не можна робити банальні подарунки, аби подарувати: тож забудьте про цукерки-сердечки і червоні троянди.

Не можна дарувати занадто дорогі подарунки, щоб не поставити в незручне становище свою другу половинку.

Не засмучуйтеся, якщо 14 лютого ви самотні (фото: freepik)

Якщо ви без пари

Не варто проводити свято на самоті. Кінець-кінцем у вас є друзі, які теж потребують вашої уваги. Тож сходіть у кіно, влаштуйте вечірку вдома чи відправтеся на прогулянку, якщо дозволяє погода.

Не варто зловживати алкоголем і проводити вечір з пляшкою вина - це може тільки погіршити ваш емоційний стан, якщо ви страждаєте від самотності.

Варто утриматись від суму та сліз. Вважається, що це призведе лише до затягування проблем.

Не заздріть тим, хто у парі. Заздрість не притягне у ваше життя нічого хорошого. Краще виявіть любов до себе - подаруйте собі щось миле, приємне чи корисне, подивіться фільм, який давно відкладали. Адже любити себе у цей день так само доречно, як і когось іншого.

І головне: не переживайте з приводу того, що у цей день ви не у стосунках. Так, свято романтики створює певний тиск на психіку, і вам може здатись, що лише вам у цілому світі не щастить у коханні. Але насправді це не так - сприймайте цей час, як шанс налагодити стосунки із собою і переосмислити важливі цінності.