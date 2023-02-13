День Валентина 14 февраля: что запрещено делать, чтобы не навлечь одиночество и беды

Главные запреты праздника

Нельзя притворяться и выражать обиду или неудовлетворенность. Даже если ваш партнер не подарил вам, что вы хотели, не стоит выражать свое оскорбление и портить настроение в праздник.

В День Валентина нельзя ссориться. Ссоры и споры даже с друзьями продемонстрируют самые плохие черты вашего характера и отпугнут удачу в любви.

В День Валентина нельзя опаздывать. Это всегда невоспитанно и невежливо, но в этот день – такой промах особенно неуместен. А еще говорят, что так вы опоздаете "к своей судьбе".

Парням не стоит дарить кольцо девушке, если не планируете просить руки и сердца.

Нельзя делать банальные подарки, лишь бы подарить: забудьте про конфеты-сердечки и красные розы.

Нельзя дарить слишком дорогие подарки, чтобы не поставить в неловкое положение свою вторую половинку.

Не огорчайтесь, если 14 февраля вы одиноки (фото: freepik)

Если вы без пары

Не стоит проводить праздник в одиночестве. В конце концов у вас есть друзья, которые тоже нуждаются в вашем внимании. Сходите в кино, устройте вечеринку дома или отправьтесь на прогулку, если позволяет погода.

Не стоит злоупотреблять алкоголем и проводить вечер с бутылкой вина – это может только ухудшить ваше эмоциональное состояние, если вы страдаете от одиночества.

Следует воздержаться от грусти и слез. Считается, что это приведет только к затягиванию проблем.

Не завидуйте тем, кто в паре. Зависть не привлечет в вашу жизнь ничего хорошего. Лучше проявите любовь к себе – подарите себе что-то милое, приятное или полезное, посмотрите давно откладываемый фильм. Ведь любить себя в этот день так же уместно, как и кого-нибудь другого.

И главное: не переживайте о том, что в этот день вы не в отношениях. Да, праздник романтики создает определенное давление на психику, и вам может показаться, что только вам в целом мире не везет в любви. Но на самом деле это не так – воспринимайте это время как шанс наладить отношения с собой и переосмыслить важные ценности.