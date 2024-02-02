10 цитат Кузьми Скрябіна про війну, дім та щастя

Що співак казав про кохання (фото: instagram.com/skryabinband)

2 лютого 2015 року не стало відомого співака Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка). Музикант загинув у ДТП на Дніпропетровщині. Артист завжди вмів цікаво виразити свої думки та вражав філософськими цитатами.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує пригадати 10 цікавих цитат Скрябіна, які не втратили актуальність навіть зараз. Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Vogue UA та "Люкс ФМ".