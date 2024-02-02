10 цитат Кузьми Скрябіна про війну, дім та щастя
2 лютого 2015 року не стало відомого співака Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка). Музикант загинув у ДТП на Дніпропетровщині. Артист завжди вмів цікаво виразити свої думки та вражав філософськими цитатами.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує пригадати 10 цікавих цитат Скрябіна, які не втратили актуальність навіть зараз.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Vogue UA та "Люкс ФМ".
Цікаві цитати Скрябіна про життя, війну та кохання:
- "Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете!"
- "Що більше хочеш від життя - то менше воно хоче тобі дати"
- "Помітив, що для того, щоб зробити людину щасливою, не потрібні якісь величезні простори. Досить напружити фантазію й облаштувати той мінімум, який вже є, щоб почуватися краще"
- "Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові"
- "Війна не може бути на якійсь певній частині території, якщо вона заходить, то це біда для всіх. І тому нейтральним бути не можна"
- "Хотіти в цьому світі - взагалі велике щастя. Треба дякувати Боженьку, що ти ходиш на двох ногах і що в тебе нічого не болить"
- "Мій дім - єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей"
- "Найголовніше - не ср*ти тим, хто навколо тебе"
- "Мені кайфово. Я навчився жити з тим, що маю".
Що музикант казав про війну, життя та щастя (фото: instagram.com/skryabinband)
Десята цитата Кузьми, яку сьогодні варто пригадати - фрагмент його культової пісні "Сам собі країна".
"Не стидайся, то твоя земля, не стидайся - то Україна. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальним сином", - співав Скрябін.
Нагдаємо, раніше ми вже називали найкращі кліпи Скрябіна, які варто пригадати.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, про що у своїх книгах писала мама Скрябіна.