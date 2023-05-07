День тижня вашого народження впливає на ваше життя: як саме

Понеділок

Діти, народжені в перший день тижня, добрі і вразливі. Для них дуже важливе визнання соціуму. Понеділком керує Місяць, який підсилює творчі якості. У майбутньому варто остерігатися поганих компаній, оскільки негативна якість Місяця - це швидкі потрапляння в будь-які залежності.

Місяць наділяє цих людей інтуїцією й чутливістю. Їм можуть важко даватися точні та природничі науки, наприклад, математика або фізика.

Діти понеділка мають непробивну ауру і відмінний захист від пристріту, псування і негативного впливу.

Однак у любові такі люди не завжди успішні. Вони типові однолюби, але не тримаються за відносини, якщо щось йде не так. Їм важливо, щоб в любові і дружбі була гармонія, без якої вони не бажають з людиною мати нічого спільного. Тому їхня доля - або цілковита самотність, або любов на все життя.

Вівторок

Народжені в цей день знаходяться під управлінням Марса: стрімкої та швидкої планети. Їм потрібно все робити одразу. Діти вівторка часто стають спортсменами, олімпійськими чемпіонами, успішними військовими або професіоналами автомобільної справи. Якщо поруч з ними буде сильний партнер, можуть стати найвидатнішими політичними лідерами і навіть президентами.

Їх відрізняє вміння швидко сприймати інформацію, але в більшості випадків знання залишаються поверхневими. Більше уваги варто приділяти вмінню концентруватися.

Вони вміють планувати справи і вміло розпоряджаються фінансами. В цілому доля цих людей часто складається дуже успішно, причому як у любові, так і в роботі. У них відмінне почуття гумору, яскравий характер, але вони рідко вміють зберігати секрети і бувають вітряними.

Середа

Управитель цього дня - Меркурій. Діти, народжені в середу, стануть прекрасними учасниками переговорів і ораторами. З них вийдуть хороші менеджери з продажу і викладачі. Але є і негативні сторони - вони можуть обманювати і маніпулювати. Девіз при спілкуванні з дітьми середи - "довіряй, але перевіряй".

Їм щастить у сфері фінансів і в роботі. Вони домагаються успіху в житті дуже швидко, тому що розуміють, що їм потрібно в житті.

Спілкуватися з людьми, народженими в цей день тижня буває непросто, тому у них мало друзів і їм складно знайти другу половинку. Саме тому їх часто чекає доля дуже успішного трудоголіка-одинаки.

Четвер

Планета дня - Юпітер. Це незвичайні діти, які люблять виходити за межі, робити нове і незвичне, дивне. Вони завжди за максимальний розвиток, прагнуть здобути гарну освіту, вони можуть стати чудовими вченими, лікарями і дослідниками, які ведуть планету і людство за собою.

Дітям, народженим в четвер, важливо давати можливість до розкриття потенціалу і не блокувати їхній інтерес до навколишнього світу.

Народжені у четвер на крок попереду інших, тому що Всесвіт наділяє їх могутньою інтуїцією і непересічним розумом.

Ці люди можуть бути однаково успішними як у любові, так і в роботі. Їх життя часто насичене цікавими подіями, тому вони ніколи не сумують. У них багато друзів і товаришів.

П’ятниця

Покровитель "дітей п'ятниці" - Венера, планета любові і краси. В цей день народжуються люди, які вміють всім сподобатися. Вони домагаються успіху за допомогою своєї харизми і внутрішнього світла. Вони дуже творчі, тому кращі професії для самовираження - дизайнер, артист, фотограф і художник, тобто все, що допоможе поділитися красою зі світом.

Що стосується здоров’я, то варто відзначити схильність до повноти. Приділяйте увагу спорту і правильному харчуванню.

При цьому дітям п'ятниці властиво погано розбиратися в людях. Через це їм варто бути обачнішими в робочих колективах або при створенні нових відносин.

Також народженим в цей день тижня буває складно налаштуватися на діловий лад. Це люди, яким потрібна мотивація, мета в житті. Якщо цілей немає, вони втрачають удачу, яка їм так потрібна. Всім народженим в п'ятницю краще триматися ближче до перевірених людей, які заслуговують довіри.

Субота

Це - день Сатурна, планети обмежень і дисципліни. Дітей суботи потрібно виховувати строго, їм це на благо. Необхідно обмежувати, навчити ставити межі, інакше вони можуть в майбутньому багато чого втратити. У них є всі шанси стати великими бізнесменами і прекрасними кар’єристами. Часто вони стають дуже багатими.

Для здоров’я бажано жити в теплому кліматі, холодний може викликати депресію. Проблемна сфера - міжособистісні відносини.

Вони мають сильний і незалежний характер, чарівність і лідерські якості. Це самолюби, але у них все одно багато друзів, тому що вони мають високий рівень емпатії та загальної чутливості.

Доля народжених в суботу в більшості випадків крутиться навколо успішного саморозвитку та усвідомлення свого місця в цьому світі. Це прекрасні психологи і дуже мудрі від природи люди.

Неділя

Народжені під Сонцем мають хороший смак, вони зазвичай доглянуті і красиві. Люблять перебувати в центрі уваги, в іншому випадку у них все валиться з рук. Дітей неділі потрібно обов’язково хвалити - і педагогам, і партнеру, і батькам. Вони страждають, якщо їх не цінують і не повторюють про те, які вони молодці.

На жаль, їх яскравість часто притягує поганих людей, які злітаються як метелики на світло. Діти неділі мстиві - якщо їх образити, можуть витончено відплатити за це.

Вони на підсвідомому рівні з самого дитинства розуміють, що добре, а що погано. У них є дар навчання інших важливих речей, передачі знань. З них виходять відмінні ментор і наставники. Часто це дуже релігійні люди або люди, які вірять у прикмети, в карму. Імпульсивність - один з небагатьох їхніх недоліків.

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