День Тетяни: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Історія церковного свята

Пресвята Тетяна народилася наприкінці II століття, в Римі. Родина була відомою та знатною - батько Тетяни тричі був консулом, крім цього, таємним християнином.

Доньку виховували відповідно до християнської моралі, тому повнолітня Тетяна обрала присвятити життя церкві, а не виходити заміж. Дівчина стала дияконисою в одному римському храмі, допомагаючи нужденним та піклуючись про хворих.

Однак коли правителем став шістнадцятирічний Олександр Север, керувати став гонитель християн Ульпіан. Тетяну схопили і привели в храм Аполлона для поклоніння ідолам.

Проте свята почала молитися, накликавши землетрус, який знищив ідола, зруйнував частину храму та призвів до загибелі багатьох язичників.

Після цього Тетяну піддали тортурам - проте завдяки вірі дівчини, її рани загоювалися. Тоді святій винесли смертний вирок, разом з нею стративши її батька-християнина.

Що сьогодні не можна робити

Для того, щоб не накликати на родину негаразди, в День Тетяни не можна:

сваритися з кимось

лінуватися

відмовляти в допомозі

виявляти жадібність

Вважалося, що жінкам на День Тетяни варто займатися рукоділлям, а також обов'язково слід прибрати оселю та приготувати страви. Тоді в родині пануватиме благополуччя і порозуміння.

Молитва до святої Тетяни

Пресвята мучениця Тетяно! Торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності ти обіцяла Богові бути служителькою Церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила Господа більше за всі блага!

До тебе ми молимося і тебе просимо: вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до божественних істин, введи нас на шлях чеснот, виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас, сущих у в’язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум’я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми возсилали хвалу Господу нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні іде сніг - влітку будуть рясні дощі.

На день Тетяни зранку світить сонце - птахи навесні повернуться рано.

12 січня погода безхмарна, але морозно - буде рясний врожай.

Сьогодні віє південний вітер або хуртовина - врожай може бути гіршим, ніж торік.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 12 січня день ангела відзначають: Сава, Ілля, Петро, Макар, Тетяна.

А також за старим стилем сьогодні іменини у власників таких імен: Аріна, Ірина, Антон, Данило, Марія, Макар, Лев, Анісія.