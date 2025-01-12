День Татьяны: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

История церковного праздника

Пресвятая Татьяна родилась в конце II века, в Риме. Семья была известной и знатной - отец Татьяны трижды был консулом, кроме этого, тайным христианином.

Дочь воспитывали в соответствии с христианской моралью, поэтому совершеннолетняя Татьяна выбрала посвятить жизнь церкви, а не выходить замуж. Девушка стала диаконисой в одном римском храме, помогая нуждающимся и заботясь о больных.

Однако когда правителем стал шестнадцатилетний Александр Север, руководить стал гонитель христиан Ульпиан. Татьяну схватили и привели в храм Аполлона для поклонения идолам.

Однако святая начала молиться, навлекая землетрясение, которое уничтожило идола, разрушило часть храма и привело к гибели многих язычников.

После этого Татьяну подвергли пыткам - однако благодаря вере девушки, ее раны заживали. Тогда святой вынесли смертный приговор, вместе с ней казнив ее отца-христианина.

Что сегодня нельзя делать

Для того, чтобы не навлечь на семью невзгоды, в День Татьяны нельзя:

ссориться с кем-то

лениться

отказывать в помощи

проявлять жадность

Считалось, что женщинам на День Татьяны стоит заниматься рукоделием, а также обязательно следует убрать дом и приготовить блюда. Тогда в семье будет царить благополучие и взаимопонимание.

Молитва к святой Татьяне

Пресвята мучениця Тетяно! Торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності ти обіцяла Богові бути служителькою Церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила Господа більше за всі блага!

До тебе ми молимося і тебе просимо: вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до божественних істин, введи нас на шлях чеснот, виблагай нам у Бога ангельську охорону, вилікуй наші рані, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас, сущих у в’язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум’я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми возсилали хвалу Господу нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

Главные приметы этого дня

Если сегодня идет снег - летом будут обильные дожди.

На день Татьяны утром светит солнце - птицы весной вернутся рано.

12 января погода безоблачная, но морозно - будет обильный урожай.

Сегодня дует южный ветер или метель - урожай может быть хуже, чем в прошлом году.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 12 января день ангела отмечают: Савва, Илья, Петр, Макар, Татьяна.

А также по старому стилю сегодня именины у обладателей таких имен: Арина, Ирина, Антон, Даниил, Мария, Макар, Лев, Анисия.