День святых Петра и Павла: что строго запрещено делать в большой праздник

День Петра и Павла традиционно отмечается ежегодно 12 июля. Праздник посвящен двум апостолам Иисуса Христа, которые приняли мученическую смерть за свою веру в начале нашей эры. В народе его также называют Петров день.

Что строго запрещено делать в великий праздник - читайте ниже в нашем материале.

Что запрещено делать на Петра и Павла

Тяжело трудиться, стирать, убирать в доме. Все это нужно сделать накануне праздника.

Ругаться, ссориться и думать о чем-то плохом.

Давать в долг или брать взаймы.

Неудачным этот день считается для интимной близости, таинства венчания или крещения детей.

Купаться в водоемах - в народе верили, что можно пострадать от нечисти, которая активизируется в это время.

Выбрасывать то, что осталось после завтрака, обеда и ужина - это к бедности. Остатки еды нужно отдать животным.

Жадничать - иначе можете остаться у разбитого корыта.

В этот день заканчивается Петров пост, который длился с 28 июня, поэтому запретов относительно еды в праздник нет.

Важные традиции на Петра и Павла

Утром желательно посетить храм, где проводится божественная литургия. В этот день положено молиться за благополучие родных и близких.

После церкви принято ходить в гости к близким, устраивать семейные застолья или пикники на природе. В меню нужно отдать предпочтения блюдам из рыбы (так как Петр был рыбаком) и творога.

Традиционным блюдом являются творожные мандрики - особые пончики из творога, дрожжей и муки.

Молодежь на Петров день гуляет в поле, собирает букеты цветов и ходит на реку встречать рассвет. При этом купаться в праздник нельзя.

Считается также, что родниковая вода в такой день нацелена лечебными свойствами и ею нужно умыться.