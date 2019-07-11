День святых Петра и Павла: что нельзя делать в этот день

Большой православный праздник, день Святых Петра и Павла – правоверных апостолов и учеников Христа, празднуют в Украине 12 июля. В народе этот праздник также называется Петров день.

Дата этого праздника является постоянной и знаменует собой окончание Петрова поста, который длится с 24 июня. Апостол Петр до встречи с Христом носил имя Симон и зарабатывал он на жизнь ловлей рыбы. После встречи с Христом он бросил свое занятие и последовал за ним. При крещении получил имя Петр. А апостол Павел при рождении получил имя Савл, но добровольно принял имя Павел. Он был гонителем христианства, но стал ревностным защитником Церкви Христовой.

Оба апостола умерли 12 июля в Риме в 67 году после Рождества Христова мученической смертью. Апостола Павла обезглавили мечом, а апостола Петра распяли на кресте вниз головой.

Петра и Павла в 2019 году (pronedra.ru)

Традиции дня Петра и Павла

В пятницу, 12 июля, можно есть все, что угодно – ограничений нет. А вот алкоголем в это день злоупотреблять запрещено.

В храмах утром проводят Божественную литургию, где славят святых апостолов. В этот день положено молится за благополучие близких.

После церкви обычно ходят в гости к близким, устраивают семейные застолья или пикники на природе. В меню преобладают блюда из рыбы и творога.

Также в это день принято встречаться с крестниками и крестными родителями.

Национальное блюдо во многих регионах Украины – творожные мандрики, так как это было главной пищей апостолов во время их странствий по миру.

В этот день нельзя тяжело трудиться, стирать, убирать в доме. Порядки в домах наводят накануне праздника.

Нельзя ругаться, ссориться и думать о чем-то плохом. Нельзя давать в долг или брать взаймы.

Также этот день считается неудачным для интимной близости, таинства венчания или крещения детей.

Все, что остается на столах после трапезы – это угощение для усопших близких.

Молодежь на Петров день гуляет в поле, собирает букеты цветов и ходит на реку встречать рассвет.

Считается, что родниковая вода в такой день нацелена лечебными свойствами и ею нужно умыться.

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