День святих Петра і Павла: що не можна робити в цей день

Велике православне свято, день Святих Петра і Павла – правовірних апостолів і учнів Христа, святкують в Україні 12 липня. У народі це свято також називається Петрів день.

Дата цього свята є постійною і знаменує собою закінчення Петрового посту, який триває з 24 червня. Апостол Петро до зустрічі з Христом мав ім'я Симон, і він заробляв на життя ловом риби. Після зустрічі з Христом він кинув своє заняття і пішов за ним. При хрещенні отримав ім'я Петро. А апостол Павло при народженні отримав ім'я Савл, але добровільно прийняв ім'я Павло. Він був гонителем християнства, але став ревним захисником Церкви Христової.

Обидва апостоли померли 12 липня в Римі в 67 році після Різдва Христового мученицькою смертю. Апостола Павла обезголовили мечем, а апостола Петра розіпнули на хресті вниз головою.

Петра і Павла в 2019 році (pronedra.ru)

Традиції дня Петра і Павла

У п'ятницю, 12 липня, можна їсти все, що завгодно – обмежень немає. А ось алкоголем у цей день зловживати заборонено.

У храмах вранці проводять Божественну літургію, де прославляють святих апостолів. У цей день треба молиться за благополуччя близьких.

Після церкви зазвичай ходять в гості до близьких, влаштовують сімейні застілля або пікніки на природі. В меню переважають страви з риби та сиру.

Також у цей день прийнято зустрічатися з похресниками і хресними батьками.

Національне блюдо в багатьох регіонах України – сирні мандрики, так як це було головною їжею апостолів під час їх мандрів по світу.

В цей день не можна важко працювати, прати, прибирати в будинку. Порядки в хатах наводять напередодні свята.

Не можна лаятися, сваритися і думати про щось погане. Не можна давати в борг або позичати.

Також цей день вважається невдалим для інтимної близькості, таїнства вінчання чи хрещення дітей.

Все, що залишається на столах після трапези – це частування для покійних близьких.

Молодь на Петров день гуляє в полі, збирає букети квітів і ходить на річку зустрічати світанок.

Вважається, що джерельна вода в такий день націлена лікувальними властивостями і нею потрібно вмитися.

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