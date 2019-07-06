День поцелуев: топ интересных фактов, история и дата праздника

Международный день поцелуев (иллюстративное фото: pixabay.com)

Международный день поцелуев отмечается ежегодно более чем в 60 странах

Всемирный день поцелуя отмечается ежегодно 6 июля в более чем 60 странах, включая Украину. Считается, что страстный поцелуй вызывает в мозгу те же реакции, как и прыжки с парашютом, а регулярные поцелуи могут избавить вас от кариеса и проблем с давлением.

История праздника

Поцелуй - один из способов выражения человеческих эмоций. В зависимости от контекста и деталей исполнения может выражать широкий спектр чувств. В общем случае он является способом выражения любви, положительных и нежных чувств к человеку.

Родиной всемирного дня поцелуев считается Великобритания. Именно на берегах Туманного Альбиона в конце XIX века сочли, что поцелуй достоин того, чтобы иметь собственный праздник как одно из проявлений любви. К слову, авторство первого поцелуя не установлено.

Международный день поцелуев (иллюстративное фото: pixabay.com)

Интересные факты про поцелуи, о которых вы даже не догадывались

Французский поцелуй является эликсиром молодости. Во время этого приятного процесса задействовано три десятка лицевых мышц. Благодаря усиленному кровоснабжению, улучшается тонус тканей, замедляется процесс старения клеток и разглаживаются мелкие морщинки.

Губы в две сотни раз чувствительнее кончиков пальцев. Стимуляция нервных окончаний на слизистой оболочке улучшает выработку гормонов – нейропептидов, благодаря которым во время поцелуя человек забывает о тревогах и чувствует себя счастливым.

В средневековой Италии мужчина, поцеловавший девушку на улице, должен был на ней жениться. Кое-где поцелуй до сих пор является преступлением. В штате Индиана один из законов гласит, что усатым мужчинам запрещено целовать "человеческое существо".

Вы никогда не увидите поцелуев в японском кино. В Поднебесной поцелуи на людях – верх неприличия.

Животные тоже целуются. Наиболее похож на человеческий - поцелуй шимпанзе. Целуются в губы и канадские дикообразы.

Международный день поцелуев (иллюстративное фото: pixabay.com)

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