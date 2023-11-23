День Святої Катерини: традиції, заборони та молитви, що виконають найбільше бажання

Традиції на Катерини

Великомучениця Катерина була заступницею жінок та дітей. Вона покровителька наречених, молодих дружин та майбутніх мам. Саме їй моляться про взаємне кохання, просять за щасливий шлюб та здоров'я діточок.

На Катерини традиційно ставлять три свічки, які символізують три покоління - жінку-мати, жінку-дружину, жінку-доню. За цих свічок читають молитви до Великомучениці та просять про заступництво.

Ввечері за родинним столом має зібратися уся сім'я. Страви мають бути пісними, бо зараз час Різдвяного посту.

Заборони на Катерини

Не можна займатися будівництвом та ремонтами

Не можна виконувати важку роботу

Не можна шити та в'язати

Не влаштовують галасливі гуляння, зловживати алкоголем

На Катерини не можна топити печі та розводити багаття - у старі часи вважали, що дим принесе неприємності

Не можна спілкуватися з духами

Молодим жінкам та дівчатам не варто допізна сидіти у гостях - це може накликати лихо

Які молитви читати на Катерини

Молитва до Святої Катерини

Свята Катерино, діво і Великомученице, істинна Христова наречена! Молимо, благодатну тебе, що Христа прийняла у серце своє. Бо, посоромивши зухвальство заблудлих красномовців, несвідомістю сповнених, до віри істинної їх направила. Тіло своє на муки великі віддавши за любов до Бога, ти, як діва непохитна, не подолана була; в нагороду за муки небесних осель сподобилася ти й вічною славою втішаєшся. В надії на неї, Великомученице, подвигом твоїм і нас стверди. І з тобою в небесній оселі Господа і Владику нашого Ісуса Христа з Отцем і Святим Духом восхвалимо і прославимо на віки віків. Амінь.

Молитва до Святої Катерини про заміжжя

Свята великомученице Катерино, надійна заступнице наша!

Попроси для мене у Бога нареченого щирого і вірного.

Лише на тебе надію маю! Благослови мене Боже. Амінь.

Молитва до Святої Великомучениці Катерини про добробут в сім’ї

O, преблажена великомучениця Катерино, частоті твоєї слава, ти стовп православ’я, наша надія і заступниця, що явила нам себе. Благаємо Тебе, о подвижнице, свята діво, зглянься на нас, втамуй моління наші, захисти від лих, усунь з розуму нашого усі затьмарення, дай нам мудрувати про духовне, а не про земне. Помолися за нас до Господа, щоб пішли з нас всі плотські бажання і пристрасті до цьому тлінному світі. Убережи нас від підступів злих духів, злобно на нас нападників. Під покровом і заступництвом Твоїм будемо вільні від ворожих напастей.

О, пресвята діво! Подаруй нам можливість звертатися до Тебе з проханням, що ти передаси своєму коханому, Господу нашому Ісусу Христу. Йому ж честь і хвала і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до святої Катерини про допомогу

Свята Катерино, діво і Великомученице, істинна Христова наречена! Молимо, благодатну тебе, що Христа прийняла у серце своє. Бо, посоромивши зухвальство заблудлих красномовців, несвідомістю сповнених, до віри істинної їх направила. Тіло своє на муки великі віддавши за любов до Бога, ти, як діва непохитна, не подолана була; в нагороду за муки небесних осель сподобилася ти й вічною славою втішаєшся. В надії на неї, Великомученице, подвигом твоїм і нас стверди. І з тобою в небесній оселі Господа і Владику нашого Ісуса Христа з Отцем і Святим Духом восхвалимо і прославимо на віки віків. Амінь.

Особиста молитва

О, свята і славна великомучениця Христова Катерина, швидка помічниця і тепла заступниця з вірою притікають до тебе!

Почуй малу молитву раби твоєї (ім'я). Умоли Чоловіколюбця Бога, випроси дарувати ми (зміст прохання) і Благодатне укріплення на справи блага. Амінь.