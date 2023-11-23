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День Святой Катерины: традиции, запреты и молитвы, исполняющие наибольшее желание

Как помолиться к Святой Катерине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

День Великомученицы Катерины отмечается ежегодно и в этом году дата новая - 24 ноября. Этот праздник по церковному календарю считается одним из великих. Также в этот день молятся к святой, чтобы она исполнила сокровенное желание. А еще поздравляют с днем ангела всех женщин с именем Катерина.

Все традиции и запреты на этот праздник, а также какие молитвы нужно читать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы источники: Церковный календарь, сайт ПЦУ.

Традиции на Катерины

Великомученица Катерина была покровительницей женщин и детей. Она покровительница невест, молодых жен и будущих мам. Именно ей молятся о взаимной любви, просят за счастливый брак и здоровье детей.

На Катерины традиционно ставят три свечи, которые символизируют три поколения – женщину-мать, женщину-жену, женщину-дочурку. За эти свечи читают молитвы к Великомученице и просят о покровительстве.

Вечером за семейным столом должна собраться вся семья. Блюда должны быть постными, потому что сейчас время Рождественского поста.

Запреты на Катерины

  • Нельзя заниматься строительством и ремонтом
  • Нельзя выполнять тяжелую работу
  • Нельзя шить и вязать
  • Не устраивают шумные гуляния, злоупотреблять алкоголем
  • На Катерины нельзя топить печи и разводить костер - в старину считали, что дым принесет неприятности
  • Нельзя общаться с духами
  • Молодым женщинам и девушкам не стоит допоздна сидеть в гостях - это может навлечь беду

Какие молитвы читать на Катерины

Молитва к Святой Катерине

Святая Катерина, Дева и Великомученица, истинная Христова невеста! Молим, благодатную тебя, что Христа приняла в сердце свое. Ибо, посрамив дерзость заблудших красноречив, несознательных исполненных, к вере истинной их направила. Тело свое на муки великие отдав за любовь к Богу, ты, как дева непоколебимая, не преодолена была; в награду за мучения небесных жилищ сподобилась ты и вечной славой радуешься. В надежде на нее, Великомучeнице, подвигом твоим и нас утверди. И с тобой в небесном доме Господа и Владыке нашего Иисуса Христа с Отцом и Святым Духом восхвалим и прославим во веки веков. Аминь.

Молитва к Святой Катерине о замужестве

Святая великомученица Катерина, надежная покровительница наша!
Попроси для меня у Бога жениха истинного и верного.
Только на тебя надеюсь! Благослови меня Боже. Аминь.

Молитва к Святой Великомученице Катерине о благополучии в семье

O, преблаженная великомученица Катерина, частота твоя слава, ты столб православия, наша надежда и покровительница, явившая нам себя. Умоляем Тебя, о подвижнице, святая дева, взгляни на нас, утоли моления наши, защити от бедствий, смести с ума нашего все омрачения, дай нам мудрствовать о духовном, а не о земном. Помолись о нас к Господу, чтобы пошли из нас все плотские желания и страсти к этому бренному миру. Убереги нас от происков злых духов, злобно на нас нападающих. Под покровом и покровительством Твоим будем свободны от вражеских напастей.

О, пресвятая дева! Подари нам возможность обращаться к Тебе с просьбой, что ты передашь своему любимому, Господу нашему Иисусу Христу. Ему же честь и хвала и ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Молитва к святой Катерине о помощи

Святая Катерина, Дева и Великомученица, истинная Христова невеста! Молим, благодатную тебя, что Христа приняла в сердце свое. Ибо, посрамив дерзость заблудших красноречив, несознательных исполненных, к вере истинной их направила. Тело свое на муки великие отдав за любовь к Богу, ты, как дева непоколебимая, не преодолена была; в награду за мучения небесных жилищ сподобилась ты и вечной славой радуешься. В надежде на нее, Великомученице, подвигом твоим и нас утверди. И с тобой в небесном доме Господа и Владыке нашего Иисуса Христа с Отцом и Святым Духом восхвалим и прославим во веки веков. Аминь.

Личная молитва

О, святая и славная великомученица Христова Катерина, скорая помощница и теплая покровительница с верой прибегают к тебе!

Услышь малую молитву рабы твоей (имя). Умоли Мужчинолюбца Бога, выпроси даровать мы (содержание просьбы) и Благодатное укрепление на дела блага. Аминь.

Напомним, ранее мы писали о том, как будем праздновать зимние праздники - от Романа до Иордана.

А еще рассказывали о том, как можно написать письмо Святому Николаю.

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