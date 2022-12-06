День Святої Катерини: найсуворіші заборони цього свята
День Великомучениці Катерини відзначається щорічно в ту саму дату - 7 грудня. Це свято за церковним календарем вважається одним із великих. Також у цей день вітають усіх жінок з ім'ям Катерина.
Які традиції та найсуворіші заборони існують на День Святої Катерини – читайте у матеріалі нижче.
Традиції на Святій Катерині
Великомучениця Катерина була заступницею жінок та дітей. Вона покровителька наречених, молодих дружин, вагітних. Саме їй моляться про взаємне кохання та здоров'я дітям, а також просять про щасливий шлюб.
За традицією жінки ставлять три свічки, які символізують три покоління: жінку-мати, жінку-дружину та жінку-дочку. За цих свічок Великомучениці читають молитви й просять про заступництво.
За вечірнім столом зазвичай збирається вся родина. Страви на вечерю мають бути пісними, оскільки зараз є період Різдвяного посту.
З "зимової Катерини" починаються різдвяні ворожіння - молоді дівчата намагаються дізнатися про свою долю та ім'я судженого.
Суворі заборони на Святій Катерині
7 грудня має стати практичним вихідним днем, тому що у це свято не можна важко працювати та займатися фізичною працею:
- Не можна займатися ремонтом, будівництвом
- Не можна важко працювати
- Жінкам не варто шити, в'язати та займатися пряжею
- Не можна на Катерини влаштовувати галасливі гуляння, ставити на стіл м'ясо, зловживати алкоголем.
- Не можна розводити багаття і топити печі - вважається, що дим може завдати неприємностей
- Не можна викликати духів та спілкуватися з потойбічним світом
- Молодим жінкам і дівчатам не варто засиджуватися в гостях до пізньої години - можна накликати лихо.
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