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День Святої Катерини: найсуворіші заборони цього свята

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Вівторок 06 грудня 2022 19:25
День Святої Катерини: найсуворіші заборони цього свята Традиції та суворі заборони на День Святої Катерини (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

День Великомучениці Катерини відзначається щорічно в ту саму дату - 7 грудня. Це свято за церковним календарем вважається одним із великих. Також у цей день вітають усіх жінок з ім'ям Катерина.

Які традиції та найсуворіші заборони існують на День Святої Катерини – читайте у матеріалі нижче.

Традиції на Святій Катерині

Великомучениця Катерина була заступницею жінок та дітей. Вона покровителька наречених, молодих дружин, вагітних. Саме їй моляться про взаємне кохання та здоров'я дітям, а також просять про щасливий шлюб.

За традицією жінки ставлять три свічки, які символізують три покоління: жінку-мати, жінку-дружину та жінку-дочку. За цих свічок Великомучениці читають молитви й просять про заступництво.

За вечірнім столом зазвичай збирається вся родина. Страви на вечерю мають бути пісними, оскільки зараз є період Різдвяного посту.

З "зимової Катерини" починаються різдвяні ворожіння - молоді дівчата намагаються дізнатися про свою долю та ім'я судженого.

Суворі заборони на Святій Катерині

7 грудня має стати практичним вихідним днем, тому що у це свято не можна важко працювати та займатися фізичною працею:

  • Не можна займатися ремонтом, будівництвом
  • Не можна важко працювати
  • Жінкам не варто шити, в'язати та займатися пряжею
  • Не можна на Катерини влаштовувати галасливі гуляння, ставити на стіл м'ясо, зловживати алкоголем.
  • Не можна розводити багаття і топити печі - вважається, що дим може завдати неприємностей
  • Не можна викликати духів та спілкуватися з потойбічним світом
  • Молодим жінкам і дівчатам не варто засиджуватися в гостях до пізньої години - можна накликати лихо.

До речі, раніше ми розповідали, чому не можна ігнорувати птахів, які б'ються у ваші вікна.

А також ми писали про те, хто ще відзначатиме день ангела в грудні.

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