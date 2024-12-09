День Анни: що не можна робити сьогодні, народні прикмети та молитва

В понеділок, 9 грудня, починається 25-й тиждень після П'ятдесятниці. Сьогодні відзначають День святої Анни та Зачаття Пресвятої Богородиці.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про історію та традиції свята, а також про те, як молитися цього дня та кого привітати з днем ангела.

Історія свята

Свята Анна народилася в I столітті до нашої ери, в родині священника. Чоловіком Анни став Йоаким, з ним майбутня матір Марії жила в Назареті.

Хоча пара була побожною, до старості у подружжя не було дітей. На той час безпліддя викликало презирство - одного разу дари Йоакима для принесення Богу не прийняв священник Рувім.

Засмутившись, Йоаким оселився на самоті, в постах та молитві просячи Господа про дитину. Те саме робила Анна - і незабаром ангел сповістив подружжю про майбутнє народження доньки, яку благословлятимуть всі люди.

За велінням ангела, Анна та Йоаким зустрілися в Єрусалимі - там народилася Діва Марія. Згодом, коли Марія навчилася ходити, її ввели до Єрусалимського храму, в якому вона виховувалась до підліткового віку.

Йоаким помер за декілька років після цієї події, у 80-річному віці. Свята Анна померла через два роки після чоловіка, доживши до 70 років та провівши решту життя разом з Марією в храмі.

Що сьогодні не можна робити

В День Анни багато прикмет та заборон пов'язано з вагітністю. Пращури вірили, що все, що робить вагітна жінка протягом цього дня, позначиться на майбутній дитині. Тому сьогодні не можна:

розпалювати вогонь - предки вірили, що може з'явитися родима пляма

займатися рукоділлям, особливо шиттям - переживали, що дитина буде оповита пуповиною

Крім цього, сьогодні на слід:

виконувати будь-яку роботу

їсти жирні та м'ясні страви

виходити з оселі без нагальної потреби - пращури вірили що цього дня дикі тварини збираються в зграї і можуть нападати на людей

Зачаття Пресвятої Богородиці вважалося жіночим днем, а Праведна Анна є покровителькою вагітних, домогосподарок і породіль. В це свято святій Анні моляться про вагітність, сімейне щастя, здоров'я дітей, легкі та швидкі пологи, а також про відсутність конфліктів в родині.

Які прикмети цього дня

В День святої Анни йде дощ - весна буде холодною

Сьогодні на деревах іній - буде відлига

Якщо 9 грудня погода сонячна, то на Новий рік будуть морози, а в наступному році - хороший врожай

Яка погода сьогодні до полудня, такою вона буде до закінчення грудня

9 грудня погода безвітряна і тиха - наступного року буде щедрий врожай

Молитва до святої Анни

Просимо Тебе в покорі, свята Анно, будь нашою Ненькою перед Богом і нашим Отцем.

Ми маємо до Тебе особливе уповання й віримо, що Бог вислухає наші молитви, якщо Ти їх піднесеш перед престіл Всевишнього. Саме тому, що Бог Тебе вибрав на Неньку Матері Свого Сина, Ти можеш все легко одержати від Нього. А так як Бог вислухав всі Твої просьби, коли Ти жила на землі, не відмовить Тобі й сьогодні ні в чому, про що Ти просити будеш.

Вислухай нас нині, наша люба Ненько, свята Анно, і виблагай нам заступництво Твоєї Доні, Пресвятої Діви Марії, хай Вашими святими молитвами Господь простить нам гріхи вільні і невільні , хай дарує здоров’я та благоденство, хай дарує зцілення всім немічним і хворим, хай благословить всіх діточок, хай дарує мир родинам і всій Батьківщині нашій, та благословить нас всім потрібним в житті земному і для здобуття спасіння вічного. А ми не сумніваємося, що будемо вислухані задля Твого прохання через заслуги Твого онука, нашого Спасителя, Ісуса Христа.

Амінь.

У кого сьогодні день ангела

9 грудня, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Софрон, Василь, Олександр, Володимир, Ганна, Степан.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Василь, Тихон, Георгій, Данило, Іван, Михайло, Ілля, Микола, Назар, Петро, Юліан, Яків.