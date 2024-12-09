День Анны: что нельзя делать сегодня, народные приметы и молитва

В понедельник, 9 декабря, начинается 25-я неделя после Пятидесятницы. Сегодня отмечают День святой Анны и Зачатие Пресвятой Богородицы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории и традициях праздника, а также о том, как молиться в этот день и кого поздравить с днем ангела.

История праздника

Святая Анна родилась в I веке до нашей эры, в семье священника. Мужем Анны стал Иоаким, с ним будущая мать Марии жила в Назарете.

Хотя пара была набожной, до старости у супругов не было детей. К тому времени бесплодие вызывало презрение - однажды дары Иоакима для принесения Богу не принял священник Рувим.

Опечалившись, Иоаким поселился в одиночестве, в постах и молитве прося Господа о ребенке. То же делала Анна - и вскоре ангел возвестил супругам о предстоящем рождении дочери, которую будут благословлять все люди.

По велению ангела, Анна и Иоаким встретились в Иерусалиме - там родилась Дева Мария. Впоследствии, когда Мария научилась ходить, ее ввели в храм Иерусалимский, в котором она воспитывалась до подросткового возраста.

Иоаким умер через несколько лет после этого события в 80-летнем возрасте. Святая Анна умерла через два года после мужа, дожив до 70 лет и проведя оставшуюся жизнь вместе с Марией в храме.

Что сегодня нельзя делать

В День Анны много примет и запретов связано с беременностью. Предки верили, что все, что делает беременная женщина в течение этого дня, отразится на будущем ребенке. Поэтому сегодня нельзя:

разжигать огонь - предки верили, что может появиться родимое пятно

заниматься рукоделием, особенно шитьем - переживали, что ребенок будет окутан пуповиной

Кроме этого, сегодня следует:

выполнять любую работу

есть жирные и мясные блюда

выходить из дома без необходимости - предки верили, что в этот день дикие животные собираются в стаи и могут нападать на людей

Зачатие Пресвятой Богородицы считалось женским днем, а Праведная Анна является покровительницей беременных, домохозяек и рожениц. В этот праздник святой Анне молятся о беременности, семейном счастье, здоровье детей, легких и скорых родах, а также об отсутствии конфликтов в семье.

Какие приметы этого дня

В День святой Анны идет дождь - весна будет холодной

Сегодня на деревьях иней - будет оттепель

Если 9 декабря погода солнечная, то на Новый год будут морозы, а в следующем году - хороший урожай

Какая погода сегодня до полудня, такой она будет до конца декабря

9 декабря погода безветренная и тихая - в следующем году будет щедрый урожай

Молитва к святой Анне

Просимо Тебе в покорі, свята Анно, будь нашою Ненькою перед Богом і нашим Отцем.

Ми маємо до Тебе особливе уповання й віримо, що Бог вислухає наші молитви, якщо Ти їх піднесеш перед престіл Всевишнього. Саме тому, що Бог Тебе вибрав на Неньку Матері Свого Сина, Ти можеш все легко одержати від Нього. А так як Бог вислухав всі Твої просьби, коли Ти жила на землі, не відмовить Тобі й сьогодні ні в чому, про що Ти просити будеш.

Вислухай нас нині, наша люба Ненько, свята Анно, і виблагай нам заступництво Твоєї Доні, Пресвятої Діви Марії, хай Вашими святими молитвами Господь простить нам гріхи вільні і невільні , хай дарує здоров’я та благоденство, хай дарує зцілення всім немічним і хворим, хай благословить всіх діточок, хай дарує мир родинам і всій Батьківщині нашій, та благословить нас всім потрібним в житті земному і для здобуття спасіння вічного. А ми не сумніваємося, що будемо вислухані задля Твого прохання через заслуги Твого онука, нашого Спасителя, Ісуса Христа.

Амінь.

У кого сегодня день ангела

9 декабря по новому стилю день ангела отмечают владельцы таких имен: Софрон, Василий, Александр, Владимир, Анна, Степан.

К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Василий, Тихон, Георгий, Даниил, Иван, Михаил, Илья, Николай, Назар, Петр, Юлиан, Яков.