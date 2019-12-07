День святой Екатерины: что нельзя делать в большой праздник, все приметы

7 декабря День святой Екатерины (Фото: коллаж РБК-Украина)

7 декабря христиане празднуют День святой великомученицы Екатерины

День Екатерины верующие отмечают 7 декабря и в этот большой праздник чествуют святую великомученицу из Александрии, которую называли "невеста Христова". Дата имеет свои особые традиции и обычаи, а также строгие запреты.

Святую Екатерину Александрийскую очень чтили еще во времена Киевской Руси-Украины. Великий князь Ярослав Мудрый, кроме Георгиевской и Ирининской церквей в честь святой Софии, воздвигнул также храм святой Екатерины (на современной улицы Стрелецкой в Киеве).

История праздника День святой Екатерины

Легендарная христианская святая родилась в 287 году и была дочерью знатного правителя египетского города Александрия. В юности она прославилась красотой, получила прекрасное образование, жила в богатстве, и от претендентов на ее руку отбоя не было. Однако мысли девушки были заняты поисками Истины бытия мира, и после учения старца-отшельника, который вручил Екатерине икону Богоматери с Младенцем Христом и призвал хранить чистоту, она приняла крещение.

Святая Екатерина (Изображение: икона XVII века / Фото: wikipedia.org)

Как гласят церковные предания, тогда девушке явилась Дева Мария и протянула перстень в ознаменование духовной помолвки.

17-летняя Екатерина заступилась перед императором Максимианом за христиан, которых в то время приносили в жертву языческим кумирам, но властитель решил подвергнуть саму девушку страшным пыткам через колесование. Когда мученица подошла к орудию казни, ангел разбил его вдребезги. Екатерина приняла смерть через отсечение головы. По легенде, из ее ран вместо крови вытекло молоко.

Мощи святой Екатерины покоятся в монастыре ее имени на горе Синай в Египте. Считается, что великомученица является покровительницей учителей, образованных людей и ученых.

На иконах святую Екатерину изображают с короной, книгой, пальмовой ветвью, знаком мученичества на колесе с шипами и иногда с мечом.

Традиции и запреты в день святой Екатерины

В народе великомученицу Екатерину считали также покровительницей женщин, невест и беременных. В этот день верующие обращаются к святой с просьбами о семейном благополучии, взаимной любви и здоровье детей, а при молитве у образа мученицы обязательно зажигали три свечи, чтобы род не прервался.

Самая главная традиция в День Екатерины - гадание на суженого. Для этого брали корочку хлеба и клали под подушку, чтобы возлюбленный явился во сне. Еще один способ зазвать жениха - оставить горшок с кашей на крыльце. Кроме того, можно было положить в воду веточку вишни и дожидаться Рождества: если она зацветет, то это обещало скорое замужество.

В День Екатерины гадают на любовь (Фото: pixabay.com)

Так как праздник 7 декабря приходится на период Рождественского поста, на стол нужно подавать только постную пищу (борщ, каша и ржаной хлеб).

Строго запрещалось тяжело работать физически и заниматься рукоделием, устраивать шумные гуляния, разводить костры и топить печи, чтобы "жизнь не задымилась".

Главные приметы в День Екатерины