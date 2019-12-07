День святої Катерини: що не можна робити у велике свято, всі прикмети

7 грудня День святої Катерини (Фото: колаж РБК-Україна)

7 грудня християни святкують День святої великомучениці Катерини

День Катерини віруючі відзначають 7 грудня і в це велике свято вшановують святу великомученицю з Олександрії, яку називали "наречена Христа". Дата має свої особливі традиції та звичаї, а також суворі заборони.

Святу Катерину Олександрійську дуже шанували ще за часів Київської Русі-України. Великий князь Ярослав Мудрий, крім Георгіївської та Ірининської церков на честь святої Софії, спорудив також храм святої Катерини (на сучасній вулиці Стрілецькій у Києві).

Історія свята День святої Катерини

Легендарна християнська свята народилася в 287 році і була дочкою знатного правителя єгипетського міста Олександрія. В юності вона прославилася красою, отримала прекрасну освіту, жила в багатстві, і від претендентів на її руку відбою не було. Однак думки дівчини були зайняті пошуками Істини буття світу, і після вчення старця-пустельника, який вручив Катерині ікону Богоматері з Немовлям Христом і закликав зберігати чистоту, вона прийняла хрещення.

Свята Катерина (Зображення: ікона XVII століття / Фото: wikipedia.org)

Як свідчать церковні перекази, тоді дівчині явилася Діва Марія і простягнула перстень в ознаменування духовних заручин.

17-річна Катерина заступилася перед імператором Максиміаном за християн, яких в той час приносили в жертву язичницьким кумирам, але володар вирішив піддати саму дівчину жахливим тортурам через колесування. Коли мучениця підійшла до знаряддя страти, янгол розбив його вщент. Катерина прийняла смерть через відрубування голови. За легендою, з її ран замість крові витекло молоко.

Мощі святої Катерини знаходяться у монастирі її імені на горі Синай в Єгипті. Вважається, що великомучениця є покровителькою вчителів, освічених людей та науковців.

На іконах святу Катерину зображують з короною, книгою, пальмовою гілкою, знаком мучеництва на колесі з шипами та іноді з мечем.

Традиції і заборони у день святої Катерини

У народі великомученицю Катерину вважали також покровителькою жінок, наречених та вагітних. В цей день віруючі звертаються до святої з проханнями про сімейне благополуччя, взаємне кохання та здоров'я дітей, а при молитві біля образу мучениці обов'язково запалювали три свічки, щоб рід не перервався.

Найголовніша традиція в День Катерини - ворожіння на судженого. Для цього брали скоринку хліба і клали під подушку, щоб коханий з'явився уві сні. Ще один спосіб привернути нареченого - залишити горщик з кашею на ґанку. Крім того, можна покласти у воду гілочку вишні та чекати на Різдво: якщо вона зацвіте, то це обіцяло швидке заміжжя.

У День Катерини ворожать на кохання (Фото: pixabay.com)

Оскільки свято 7 грудня припадає на період Різдвяного посту, на стіл потрібно подавати тільки пісну їжу (борщ, каша та житній хліб).

Суворо заборонялося важко працювати фізично і займатися рукоділлям, влаштовувати гучні гуляння, розводити багаття і топити печі, щоб "життя не задимилося".

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