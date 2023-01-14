День святого Василя: що не можна робити в це свято

14 січня наші предки відзначали Старий Новий рік, День святого Василя та Обрізання Господнє. Усі три свята були досить значущими для вірян.
Які в цей день були заборони та традиції - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Обрізання Господнє
Цей день відзначають кожного року, починаючи з 4 століття. Як каже Старий Завіт, коли ізраїльському хлопчику виповнювалося 8 днів, йому робили обрізання.
Це була демонстрація захисту від Всевишнього. Якщо хлопчик не проходив цей обряд, то не мав права звертатися до Господа за допомогою.
Вірять, що над Ісусом також провели обрізання та нарекли Спасителем. Хоча Син Божий був безгрішним і міг не проходити обряд, так він показав своє смирення перед Господом.
День святого Василя
Василій Великий став відомим як Вселенський учитель. Він самостійно написав багато богословних і чернецьких праць. У рідному місті Василій був єпископом і єдиний протистояв імператору, який проводив жорсткі гоніння християн.
Також Василій займався доброчинністю, проповідував слово Боже та збудував біля рідної Кесарії кілька закладів, в яких могли проживати нужденні.
14 січня робили все, щоб майбутній рік пройшов вдало (фото: Getty Images)
Найголовнішою традицією в цей день були засівання. Робити це могли лише хлопці. Хорошою прикметою було, якщо в хату першим зайде саме чоловік.
Для дівчат існувала інша розвага - ворожіння. Вважалося, що саме в ніч на 14 січня вони найбільш правдиві. Дівчата зазвичай ворожили на судженого та робили це різноманітними способами.
Крім того, 14 січня кожна українська родина відзначала Новий рік за юліанським календарем. У цей день накривали багатий стіл і подавали Щедру кутю, заправлену вершками або смальцем.
Також було заведено одягати новий чистий одяг і просити один в одного пробачення, щоб наступний рік пройшов у мирі та злагоді.
Засівання - головна традиція 14 січня (фото: inlviv.in.ua)
14 січня День ангела імені відзначають Василь, Федот, Петро, Григорій, Емілія, Богдан, Федосій, Микола.
Раніше ми розповідали, які традиції та прикмети існували на Старий Новий рік.
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