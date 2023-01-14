День святого Василия: что нельзя делать в этот праздник

14 января наши предки отмечали Старый Новый год, День святого Василия и Обрезание Господне. Все три праздника были достаточно значимы для верующих.
Какие в этот день были запреты и традиции - подробнее читайте в материале Styler.
Обрезание Господне
Этот день отмечают каждый год, начиная с 4 века. Как говорит Старый Завет, когда израильскому мальчику исполнялось 8 дней, ему делали обрезание.
Это была демонстрация защиты от Всевышнего. Если мальчик не проходил этот обряд, он не имел права обращаться к Господу за помощью.
Верят, что над Иисусом также провели обрезание и назвали Спасителем. Хотя Сын Божий был безгрешен и мог не проходить обряд, он показал свое смирение перед Господом.
День святого Василия
Василий Великий стал известен как Вселенский учитель. Он самостоятельно написал много богословных и монашеских трудов. В родном городе Василий был епископом и единственным противостоял императору, проводившему жесткие гонения христиан.
Также Василий занимался благотворительностью, проповедовал слово Божие и построил возле родной Кесарии несколько заведений, в которых могли проживать нуждающиеся.
14 января делали все, чтобы будущий год прошел удачно (фото: Getty Images)
Самой главной традицией в этот день были засевы. Делать это могли только ребята. Хорошей приметой было, если в дом первым войдет мужчина.
Для девушек существовало другое развлечение - гадание. Считалось, что именно в ночь на 14 января они наиболее правдивы. Девушки обычно гадали на суженого и делали это разными способами.
Кроме того, 14 января каждая украинская семья отмечала Новый год по юлианскому календарю. В этот день накрывали богатый стол и подавали Щедрую кутью, заправленную сливками или смальцем.
Также было принято надевать новую чистую одежду и просить друг у друга прощения, чтобы следующий год прошел в мире и согласии.
Засевание - главная традиция 14 января (фото: inlviv.in.ua)
14 января День ангела имени отмечают Василий, Федот, Петр, Григорий, Эмилия, Богдан, Федосий, Николай.
Раньше мы рассказывали, какие традиции и приметы существовали на Старый Новый год.
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