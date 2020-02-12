День Святого Валентина может разрушить отношения: тревожные знаки

День Святого Валентина может негативно повлиять на отношения и даже разрушить их. Уже в пятницу, 14 февраля влюбленные пары в романтической обстановке обменяются подарками и признаниями, но все может пойти наперекосяк. Как уберечь отношения, и не сделать праздник - концом вашей любви, какие знаки могут означать, что в ваших отношениях назрел кризис - советы специалистов в материале Styler.

Неоправданные ожидания

По мнению психолога Наталья Братасюк из Медицинского центра PlusMed, День Святого Валентина может повлиять на отношения, если пара будет руководствоваться собственными ожиданиями, как должен выглядеть этот день, которые должны быть подарки, что должно произойти. И когда ожидания не совпадают - возникает обида, разочарование.

"Если понять одну простую вещь, что никто не родился в мире, чтобы появиться в вашей жизни и делать то, что хочется, то и жизнь становится проще, а отношения лучше", - уверена психолог.

Следующий камень преткновения - это ожидание эмоциональной реакции партнера. Это когда мы что-то делаем для другого человека, а он никак не реагирует на это, или реагирует иначе, не достаточно бурно. Вновь обида и разочарование.

"Здесь уже следует обратить внимание на себя. Для чего вы что-то делаете вообще, если все это не для партнера, партнерши, а ради признания и восхищения вами же... Дарите подарки - делайте это потому, что вам с этим хорошо, вы от этого счастливы. Тогда неважно, какую реакцию вы получили в ответ", - уверена специалист.

День Святого Валентина (фото: freepik.com)

День Святого Валентина - лишь символ

"День Святого Валентина, как и любой другой праздник, это всего лишь символ, смысл которому придают люди. Понятно, что у каждого он свой", - говорит психолог, специалист по отношениям Оксана Жабри.

Конечно, не праздник разрушает отношения, уверена эксперт. Просто - это такой мини экзамен на то, что партнеры знают друг о друге, насколько внимательны и насколько умеют проявлять заботу о другом.

Чтобы не наломать дров, неплохо было бы знать предпочтения партнера, расписание его дня, любимые места. Если эта информация вам известна, то создать праздничную атмосферу, хорошо провести время и порадовать партнера не будет сложно.

"То же касается и подарков. Нужно прислушиваться к тому, что говорит любимый человек. Там всегда есть ответы на все вопросы. Нужно только услышать и не додумывать свое. Лучше переспросить: я правильно понял/ла, что тебе нравится эта вещь? этот аромат?" - советует психолог.

Если же праздник все же не удался и ваши отношения оказались под угрозой, не стоит рубить с плеча. В такой ситуации стоит разобраться, почему так получилось.

День Святого Валентина (фото: freepik.com)

14 февраля может стать лакмусовой бумажкой

Если у людей отношения уже перешли в рутину и привычка не дает им возможности увидеть недостатки - то в День Святого Валентина проблемы ощущаются "острее", праздник становится своего рода лакмусовой бумажкой.

"Женщины больше внимания обращают на вещи, которые их раздражают в бытовом поведении, мелочи, которые кажутся несущественными в другие дни, они могут быть более придирчивы и это может провоцировать конфликты даже во время празднования", - выразила свое мнение Марта Пивоваренко, специалист из ОО "Девелопмент Фаундейшн".

А вот мужчины, по словам специалиста, физиологически более склонны к общему видению (меньше замечают детали, обручальное кольцо на пальце например) не так внимательны к деталям и в такой важный день, пытаясь сделать его исключительным, могут не учесть чего-то.

"Но конфликт даже в такой важный для отношений день не обязательно является причиной их разрушения, хотя "дать трещину" они могут. Важно для пары не отсутствие ссор или конфликтов, а то - как они справляются или выходят из неприятностей", - считает эксперт.

Если же после ссор отношения портятся - это плохой сигнал, который может означать, что пришло время идти к специалистам.

День Святого Валентина (фото: freepik.com)

Риск расставания выше, чем в обычный день

"Если люди любят друг друга, то вероятность разрушить отношения на День святого Валентина небольшая. Вместе с тем, из-за того, что именно в этот день люди ожидают особого подтверждения чувств, риск разрыва отношений 14 февраля несколько выше, чем в обычный день", - считает лайф-коуч Андрей Магас.

В этот день может появится разочарования из-за "не того подарка", может показаться, что партнер не проявляет настоящей любви. В таком случае события вообще могут разворачиваться в негативном ключе - могут прозвучать слова разочарования, обвинения, обиды. Причиной такого поведения могут быть завышенные ожидания другого партнера.

"Даже если люди прожили вместе больше половины жизни, очень часто мы забываем, что даже самый близкий человек - это не наша "половинка", а другой человек со своими чувствами и потребностями, которая не умеет читать мыслей", - говорит специалист.

Важно, чтобы партнеры говорили на одном "языке любви" (по Гэри Чапмену - слова, действия, подарки, прикосновения, совместное время). Особенно эта разница, если она есть, может обостриться 14 февраля.