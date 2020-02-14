День Святого Валентина: мощи покровителя всех влюбленных хранятся в Украине

День Святого Валентина отмечается во многих странах мира 14 февраля. Этот день считается праздником всех влюбленных. Традиционно в этот день влюбленные дарят друг другу милые открытки – валентинки и подарки, которые свидетельствуют о теплых чувствах.

Корни этого праздника уходят далеко в прошлое, во времена правителя Римской Империи Клавдия II. Именно он приказал казнить в 269 году христианского священника Валентина за то, что тот тайно венчал влюбленные пары. Жестокий правитель издал указ, в котором запретил легионерам жениться, чтобы они не отлынивали от службы в армии.

Но священник Валентин из города Терни не побоялся страшного указа и тайно соединял сердца легионеров с их возлюбленными. Когда император об этом узнал, он приказал Валентина казнить. За день до этого священник написал письмо своей возлюбленной, дочери тюремщика и подписал его "Твой Валентин".

В 496 году римский Папа Геласиус канонизировал христианского мученика, пострадавшего за веру и 14 февраля объявил Днем святого Валентина.

260 лет назад мощи Святого Валентина перевезли в небольшой городок Самбор во Львовской области. Согласно архивным документам, он был покровителем Перемышлсько-Самборской епархии. В советское время мощи прятали, чтобы их не забрали коммунисты, а не всеобщий показ их выставили только после того, как Украина стала независимой.

Мощи Святого Валентина в Самборе

"Мощи священномученика Валентина были привезены 13 мая 1759 года. Они были переданы из Рима, выкопаны на кладбище Прескиллы", - рассказал настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Отец Богдан Добрянский.

В День святого Валентина в Самбор съезжаются многие украинцы, а также туристы. Считается, что мощи покровителя влюбленных чудотворны. Молодожены просят счастья в семейной жизни, влюбленные – удачи и везения.