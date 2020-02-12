День Святого Валентина: какие подарки могут навлечь беду

День Святого Валентина хороший повод, чтобы презентовать своей второй половинке хороший подарок. Но не все подарки можно дарить на этот праздник, поскольку некоторые из них могут принести неудачу.

Существуют поверья и приметы, почему именно те или иные предметы нельзя дарить своим возлюбленным.

Например, острые предметы, включая ножи и вилки нельзя дарить потому, что на них есть негативная энергия. Таким подарком можно на человека навлечь неудачу, что также может сказаться на отношениях с ним.

Если подарить комнатные тапочки, то человек может уйти от вас.

Украшения из жемчуга могут навлечь болезни, потери и слезы. Согласно поверьям, жемчуг символизирует слезы вдов и сирот.

Алкоголь дарить нельзя, потому что этот подарок отнимает у человека здоровье. Лучше устроить романтический ужин и купить бутылку вина.

Мужское белье тоже нельзя дарить своим возлюбленным, потому что мужчина уйдет к другой.

День Святого Валентина (фото: freepik.com)

Также нельзя дарить шарф, поскольку такой подарок может стать причиной расставания. Но если вы хотите все же подарить шарф своему любимому, то лучше его связать.

Дарить фотографии тоже не хорошая идея. По поверьям, подарок в виде совместной фотографии или коллажа сулит расставание или разлуку. Можно просто купить фоторамку и выбрать фото вместе.

Часы - это тоже не удачная идея для подарка любимому человеку. Дело в том, что часы сулят либо разлуку, либо то, что любимый человек может вам изменить.

Дарить косметику плохая примета. По поверье, если подарить мужчине или женщине косметику для ванны, то любимый человек "смоется" из вашей жизни.

Полотенце дарить тоже лучше не стоит, поскольку может произойти расставание. Но если вы хотите подарить полотенце, то можно купить два полотенца, для себя и парня или девушки.

Напомним, что согласно гороскопу, в любви на День Святого Валентина некоторым знакам предстоит столкнуться с серьезными испытаниями в любви. В прогнозе Павла Глобы говорится о трех знаках Зодиака, для которых 14 февраля может стать днем ссоры.

Ранее сообщалось о том, что астролог рассказала, какие подарки на День Святого Валентина нужно дарить разным знакам Зодиака.