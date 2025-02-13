День святого Валентина. Експерт дав важливу пораду тим, хто в свято закоханих буде на самоті

День закоханих. Той самий, коли вулиці заповнюють закохані парочки, кафе - серця з латте-арту, а соцмережі - ідеальні фото щасливих пар. І що робити, якщо ви - не з них? Якщо ваша людина зараз далеко, на війні, або, ще гірше, у полоні? А може, її взагалі немає у вашому житті?

"Можна, звісно, зробити вигляд, що це звичайний день. І десь це навіть правда - нічого магічного у 14 лютого немає, крім комерційної метушні. Але всередині може тиснути порожнеча. І ось тут важливо не знецінювати свої почуття", - каже експерт.

Він зазначає, що у такій ситуації людині може бути боляче, самотньо, тривожно і це - абсолютно нормальні почуття. Однак є речі, про які варто пам'ятати.

"Любов - це не лише про "бути в парі". Це про тепло, яке ми можемо давати й отримувати від друзів, рідних, навіть від себе самих. Чи ви колись думали, що можна присвятити цей день собі? Дозволити собі те, що давно відкладали: улюблений фільм, книгу, смачну вечерю без приводу. Не для когось - для себе", - наголошує коуч.

Він зазначив, що це зовсім не означає, що треба забути про інших - про тих, кого ви любите, за кого переживаєте, особливо, якщо ця людина далеко і в не найкращих умовах. А може тої людини вже немає - але пам'ять про нього жива.

Свято кохання - це про любов до себе, без якої ви не будете мати сили піклуватись про близьких. Або, можливо, комусь теж зараз важко, і ваше слово підтримки, повідомлення чи просто "Як ти?" стануть для нього порятунком?

"Любов буває різною. І навіть якщо вона зараз не поруч у формі коханої людини - вона є. Усередині. У вас. І в тих, хто чекає, хто вірить і хто буде поруч, навіть якщо не сьогодні", - резюмує Віталій Курсік.