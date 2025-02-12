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6 речей, які роблять щасливі пари щодня: а що є у ваших стосунках?

Середа 12 лютого 2025 20:20
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6 речей, які роблять щасливі пари щодня: а що є у ваших стосунках? Які речі щодня роблять щасливі пари (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Щасливі стосунки - це не випадковість, а результат щоденних дій. Маленькі, але регулярні вчинки зміцнюють зв’язок і створюють атмосферу кохання.

Які речі, що зміцнюють стосунки, щодня роблять щасливі пари, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Вони говорять "доброго ранку" і "на добраніч"

Ці прості слова - більше, ніж формальність. Вони показують, що ви помічаєте одне одного з першої й до останньої хвилини дня.

"Кажіть один одному звичайні слова щодня і це обов'язково зміцнить ваші стосунки", - радить коуч.

Вони знаходять час для обіймів і дотиків

Обійми зранку, поцілунок перед виходом, легкий дотик мимохідь - це не дрібниці, а важлива мова близькості.

Вони запитують: "Як минув твій день?"

І справді слухають відповідь, а не просто кивають. Щасливі пари цікавляться одне одним і підтримують навіть у буденних дрібницях.

Вони сміються разом

Гумор - це потужний зв’язок. Вони знаходять час для легкості: жартують, діляться мемами або згадують смішні моменти.

"В хід може йти будь-що - від смішних картинок у месенджері до спільного перегляду комедії ввечері - найголовніше, що це все робиться разом", - зазначає експерт.

Вони висловлюють вдячність

"Дякую за сніданок", "Дякую, що ти є", "Дякую за допомогу" - слова подяки створюють атмосферу тепла і цінності.

Вони будують спільні плани

Щасливі пари щодня планують щось разом - від вечері до майбутніх подорожей. Це зміцнює відчуття "ми" і додає радості.

"Стосунки - це не великі жертви, а маленькі щоденні кроки. І що більше таких моментів у парі, то щасливішими вони стають", - резюмує Віталій Курсік.

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