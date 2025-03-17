День святого Патрика: що це за свято і чи можна його відзначати в Україні

День святого Патрика: що це за свято?

День святого Патрика - це культурне та релігійне свято, яке відзначається щорічно 17 березня на честь небесного покровителя Ірландії, святого Патрика. Це одне з найвеселіших національних свят, яке з часом набуло популярності далеко за межами Ірландії.

Згадки про перше святкування Дня святого Патрика датуються XVII століттям. Спочатку це було релігійне свято. Згідно з історичними даними, Католицька церква офіційно оголосила 17 березня Днем святого Патрика ще в 1631 році.

Цікаво, що перший парад на честь Дня святого Патрика відбувся в Бостоні (США) в 1737 році. В Ірландії ж перший святковий парад пройшов значно пізніше - у місті Вотерфорд в 1903 році, коли День святого Патрика став офіційним державним святом в країні.

Чому святий Патрик - покровитель Ірландії?

Він не був ірландцем за походженням. Вважається, що він народився в Римській Британії (сучасна територія Великої Британії) приблизно в кінці IV століття. У підлітковому віці його викрали і привезли до Ірландії як раба, де він працював пастухом.

У полоні він зміцнив свою віру, а потім, за легендою, почув голос Бога, який наказав йому тікати. Після втечі з рабства він повернувся додому, але згодом відчув покликання повернутися до Ірландії вже як місіонер. Він отримав духовну освіту і став священиком, а потім єпископом.

Святий Патрик відіграв ключову роль у поширенні християнства в Ірландії. До його прибуття острів мав переважно язичницькі вірування. Саме йому приписують заснування численних церков, монастирів та шкіл по всьому острову.

За легендою, він використовував трилисник (конюшину) як наочний приклад для пояснення концепції Святої Трійці (Отець, Син і Святий Дух). За час свого місіонерства в V столітті йому вдалося навернути до християнства значну частину населення Ірландії.

Святий Патрік звертається до королів Ірландії (зображення: Вікіпедія)

Як святкують День святого Патрика?

Головною частиною святкувань є паради, де люди одягаються у зелене, прикрашають вулиці ірландськими прапорами та символами. Найбільші паради проходять у Дубліні, Нью-Йорку, Чикаго, Лондоні та Сіднеї.

Традиційно в цей день люди співають ірландські пісні, танцюють, відвідують паби та п'ють ірландське пиво.

Що не можна робити в День святого Патрика і прикмети

Зазначимо, що попри популярну традицію пити пиво та віскі, спочатку День святого Патрика був суворим релігійним святом. До 1960-х років в Ірландії в цей день навіть забороняли продаж алкоголю. Надмірне вживання спиртного суперечить християнським цінностям.

Оскільки свято відзначається 17 березня, воно майже завжди припадає на Великий піст у християн. Хоча в Ірландії на цей день роблять виняток і дозволяють послаблення посту, у традиційному розумінні це все ж таки період утримання від м’яса, жирної їжі та надмірних веселощів.

Вважається, що носіння трилисника в цей день принесе удачу на весь рік. Його можна прикріпити до одягу або покласти в гаманець для фінансового добробуту. Однак якщо побачили конюшинку на землі, не варто на неї ступати - це вважається поганою прикметою.

Цікаво, що хоча головним символом свята є трилисник, вважається, що саме знайдений чотирилисник у цей день принесе особливе везіння.

Кажуть, що якщо у День святого Патрика допомогти нужденному, то добро повернеться втричі.

Ірландці вірять, що якщо в цей день вас застав дощ, то це принесе удачу і позитивні зміни в житті.

Також вважається, що носіння монети в кишені у цей день приверне грошову удачу на весь рік.

А ще в Ірландії існує жартівлива традиція "щипати" тих, хто не одягнув щось зелене.

Трилисник є символом Ірландії (фото: Pixabay.com)

Чи можна святкувати День святого Патрика в Україні?

В Україні День святого Патрика не є офіційним державним святом. Однак, українці, які цікавляться ірландською культурою, можуть відзначати його в колі друзів, відвідувати тематичні вечірки в пабах або просто одягнути щось зелене на знак солідарності.

Православна Церква України і Українська Греко-Католицька Церква не забороняють згадувати святого Патрика, але і не вважають цей день значущим. Але якщо ви дотримуєтеся Великого посту, який зараз триває, то варто утриматися від надмірних веселощів та алкоголю, адже це суперечить традиціям православ'я.

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