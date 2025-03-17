День святого Патрика: історія, традиції та як його святкують в Україні

17 березня відзначається День святого Патрика. Свято присвячене пам'яті святого Патрика, покровителя Ірландії, який приніс християнство на острів та став однією з ключових постатей в історії країни.

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Історія свята

Святий Патрик народився приблизно у 385 році, ймовірно, на території сучасної Великої Британії. У молодому віці його викрали ірландські пірати та продали в рабство, але через кілька років йому вдалося втекти. Пізніше він став священником і повернувся до Ірландії, щоб навертати місцевих жителів у християнство.

За легендою, Патрик використовував трилисник конюшини для пояснення концепції Святої Трійці, що й зробило цю рослину символом свята.

День святого Патрика став офіційним релігійним святом у XVII столітті. Католицька церква, а також деякі протестантські громади (зокрема англіканська і лютеранська церкви) визнають цей день як свято. Воно символізує поширення християнства в Ірландії та збереження національної ідентичності.

Як святкують День святого Патрика

Свято широко відзначають не лише в Ірландії, а й у країнах з великою ірландською діаспорою, зокрема в США, Канаді, Великій Британії, Австралії та Аргентині.

У цей день проводяться масштабні паради й фестивалі, серед яких найбільший традиційно проходить у Нью-Йорку. Люди вдягаються в зелений колір, що символізує Ірландію та трилисник святого Патрика.

Однією з найяскравіших традицій стало фарбування річок у зелений колір, яке вперше з’явилося в Чикаго у 1962 році. У цей день багато відомих пам’яток світу підсвічуються зеленим, зокрема Сіднейський оперний театр і Колізей у Римі.

Попри релігійний характер події, цього дня дозволяються послаблення обмежень на вживання алкоголю під час посту, тож традиційно святкування супроводжується ірландським пивом та віскі. Атмосферу доповнюють народні танці кейлі та музика, що лунає з волинок і скрипок у пабах і на вулицях міст.

Символи свята

Головним символом Дня святого Патрика є трилисник, який, за легендою, святий Патрик використовував для пояснення християнської Трійці. Лепрекони - казкові створіння ірландської міфології - уособлюють удачу та багатство.

Хоча первісним кольором святого Патрика був синій, із XVIII століття домінуючим став зелений, що асоціюється з Ірландією. Чотирилисник не є традиційним символом цього свята, проте його часто пов’язують з удачею.

День святого Патрика в Україні

Після 1991 року, з демократизацією суспільств у країнах, що утворилися після розпаду СРСР, День святого Патрика почали відзначати й в Україні, і в країнах Балтії. Цьому сприяли як поява іноземців, зокрема ірландців, так і поступова комерціалізація свята, що зазвичай завершується посиденьками в ірландських пабах із кухлем справжнього ірландського пива або віскі.

В Україні, особливо в Києві, з кінця 1990-х років святкування зосередилося в міських ірландських пабах. Тут організовують "ірландські вечірки", які нерідко проходять за підтримки бізнесу з ірландським корінням. Вхід на такі заходи, бажано в зеленому одязі, зазвичай є платним, а у вартість квитка часто входить міцний напій.

Вечірки супроводжуються запальною ірландською музикою, показом найкращих моментів футбольних, регбійних чи крикетних матчів за участю національних збірних Ірландії.

Окрім цього, страйкболісти традиційно проводять до цього дня тематичні ігри.