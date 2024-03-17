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Прощена неділя: що сьогодні потрібно робити, а що - категорично не можна

Прощена неділя передує Великому посту (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

17 березня відзначають Сиропусну або ж Прощену неділю, яка є останнім днем Масниці та передує Великому посту - найдовшому з усіх постів. До того ж в цей день вшановують преподобного Олексія.

Про те, хто святкує іменини 17 березня, що не треба робити, а також народні прикмети розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела під час підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, Day Today.

Як відзначати Прощену неділю

Прощена неділя або ж Сиропуст передує Великому посту, який починається з 18 березня та триває до 4 травня. Це останній день до посту, коли можна вживати яйця та молочні продукти - так звану скромну їжу.

Згідно з легендою Старого Завіту, саме цього дня були вигнані з Едему Адам та Єва. Але причиною вигнання був не стільки непослух, а те, що вони не покаялися у гріху. Тож щоб увійти до Великого посту з чистою душею та без образ, в цей день заведено просити пробачення і пробачати.

Також 17 березня вшановують преподобного Олексія, який відмовився від спокус життя заради віри. Окрім цього, у цю неділю віряни відвідують вечірню служба.

Що не можна робити у Прощену неділю

17 березня не варто робити великі покупки - вони будуть даремними.

Також в Прощену неділю категорично не можна тримати старі образи, лаятися і сваритися з близькими.

Що можна робити у Прощену неділю 17 березня

В цей день можна завершувати всі важливі справи та вирушати в подорожі.

Окрім цього, в цей день необхідно попросити пробачення перед родичами, близькими та знайомими навіть за найменші дії. Для цього можна казати "Пробач мені" або ж "Прости", а у відповідь - "Бог простить і я прощаю". 

Народні примети на 17 березня

  • Хто першим побачив грака 17 березня, буде щасливим і багатим.
  • Якщо граки прилетіли раніше цього дня - рік не буде врожайним.
  • Якщо 17 березня прилетіли граки - за 3 тижні повністю розтане сніг.
  • Якщо грак сидить на купині - буде повінь.
  • Якщо граки сіли в старі гнізда - весна прийде скоро.
  • Якщо перелітні птахи зриваються з насиджених місць - може бути повінь. А також дощі та сильні вітри.
  • Яка погода в 17 березня, такою і буде зима наступного року.
  • Якщо в цей день сонячно та ясно - влітку у лісі буде багато ягід.
  • Якщо 17 березня взути нове взуття, то шия не буде боліти.

Хто відзначає іменини 17 березня 

Сьогодні іменини святкують Гаврило, Віктор, Макар, Олексій, Олександр, Павло. Обов'язково привітайте їх з днем ангела та попросіть вибачення.

 

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