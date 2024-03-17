Прощена неділя: що сьогодні потрібно робити, а що - категорично не можна

17 березня відзначають Сиропусну або ж Прощену неділю, яка є останнім днем Масниці та передує Великому посту - найдовшому з усіх постів. До того ж в цей день вшановують преподобного Олексія.
Про те, хто святкує іменини 17 березня, що не треба робити, а також народні прикмети розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела під час підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, Day Today.
Прощена неділя або ж Сиропуст передує Великому посту, який починається з 18 березня та триває до 4 травня. Це останній день до посту, коли можна вживати яйця та молочні продукти - так звану скромну їжу.
Згідно з легендою Старого Завіту, саме цього дня були вигнані з Едему Адам та Єва. Але причиною вигнання був не стільки непослух, а те, що вони не покаялися у гріху. Тож щоб увійти до Великого посту з чистою душею та без образ, в цей день заведено просити пробачення і пробачати.
Також 17 березня вшановують преподобного Олексія, який відмовився від спокус життя заради віри. Окрім цього, у цю неділю віряни відвідують вечірню служба.
17 березня не варто робити великі покупки - вони будуть даремними.
Також в Прощену неділю категорично не можна тримати старі образи, лаятися і сваритися з близькими.
В цей день можна завершувати всі важливі справи та вирушати в подорожі.
Окрім цього, в цей день необхідно попросити пробачення перед родичами, близькими та знайомими навіть за найменші дії. Для цього можна казати "Пробач мені" або ж "Прости", а у відповідь - "Бог простить і я прощаю".
Сьогодні іменини святкують Гаврило, Віктор, Макар, Олексій, Олександр, Павло. Обов'язково привітайте їх з днем ангела та попросіть вибачення.
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