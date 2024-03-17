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Прощеное воскресенье: что сегодня нужно делать, а что - категорически нельзя

Прощеное воскресенье предшествует Великому посту (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

17 марта отмечают Сиропусное или Прощеное воскресенье, которое является последним днем Масленицы и предшествует Великому посту - самому длинному из всех постов. К тому же в этот день почитают преподобного Алексея.

О том, кто празднует именины 17 марта, что не нужно делать, а также народные приметы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники при подготовке материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Day Today.

Как отмечать Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье или Сиропуст предшествует Великому посту, который начинается с 18 марта и продолжается до 4 мая. Это последний день до поста, когда можно есть яйца и молочные продукты - так называемую скромную пищу.

Согласно легенде Ветхого Завета, именно в этот день были изгнаны из Эдема Адам и Ева. Но причиной изгнания было не столько непослушание, а то, что они не раскаялись в грехе. Чтобы войти в Великий пост с чистой душой и без оскорблений, в этот день принято просить прощения и прощать.

Также 17 марта почитают преподобного Алексея, отказавшегося от искушений жизни ради веры. Кроме этого, в это воскресенье верующие посещают вечернюю службу.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

17 марта не стоит делать большие покупки - они будут напрасными.

Также в Прощеное воскресенье категорически нельзя держать старые обиды, ругаться и ссориться с близкими.

Что можно делать в Прощеное воскресенье 17 марта

В этот день можно завершать все важные дела и отправляться в путешествия.

Кроме этого, в этот день необходимо извиниться перед родственниками, близкими и знакомыми даже за малейшие действия. Для этого можно говорить "Прости меня" или "Прости", а в ответ - "Бог простит и я прощаю".

Народные приметы на 17 марта

  • Кто первым увидел грача 17 марта, будет счастлив и богат.
  • Если грачи прилетели раньше этого дня - год не будет урожайным.
  • Если 17 марта прилетели грачи - через 3 недели полностью растает снег.
  • Если грач сидит на кочке - будет наводнение.
  • Если грачи сели в старые гнезда - весна придет скоро.
  • Если перелетные птицы срываются с насиженных мест - может быть наводнение. А также дожди и сильные ветры.
  • Какая погода в 17 марта, такова и будет зима следующего года.
  • Если в этот день солнечно и ясно - летом в лесу будет много ягод.
  • Если 17 марта надеть новую обувь, то шея не будет болеть.

Кто отмечает именины 17 марта

Сегодня именины празднуют Гаврило, Виктор, Макар, Алексей, Александр, Павел. Обязательно поздравьте их с днем ангела и попросите прощения.

 

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