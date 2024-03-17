Прощеное воскресенье: что сегодня нужно делать, а что - категорически нельзя

17 марта отмечают Сиропусное или Прощеное воскресенье, которое является последним днем Масленицы и предшествует Великому посту - самому длинному из всех постов. К тому же в этот день почитают преподобного Алексея.
О том, кто празднует именины 17 марта, что не нужно делать, а также народные приметы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники при подготовке материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Day Today.
Прощеное воскресенье или Сиропуст предшествует Великому посту, который начинается с 18 марта и продолжается до 4 мая. Это последний день до поста, когда можно есть яйца и молочные продукты - так называемую скромную пищу.
Согласно легенде Ветхого Завета, именно в этот день были изгнаны из Эдема Адам и Ева. Но причиной изгнания было не столько непослушание, а то, что они не раскаялись в грехе. Чтобы войти в Великий пост с чистой душой и без оскорблений, в этот день принято просить прощения и прощать.
Также 17 марта почитают преподобного Алексея, отказавшегося от искушений жизни ради веры. Кроме этого, в это воскресенье верующие посещают вечернюю службу.
17 марта не стоит делать большие покупки - они будут напрасными.
Также в Прощеное воскресенье категорически нельзя держать старые обиды, ругаться и ссориться с близкими.
В этот день можно завершать все важные дела и отправляться в путешествия.
Кроме этого, в этот день необходимо извиниться перед родственниками, близкими и знакомыми даже за малейшие действия. Для этого можно говорить "Прости меня" или "Прости", а в ответ - "Бог простит и я прощаю".
Сегодня именины празднуют Гаврило, Виктор, Макар, Алексей, Александр, Павел. Обязательно поздравьте их с днем ангела и попросите прощения.
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