Прощена неділя: що сьогодні потрібно робити, а що - категорично не можна

17 березня відзначають Сиропусну або ж Прощену неділю, яка є останнім днем Масниці та передує Великому посту - найдовшому з усіх постів. До того ж в цей день вшановують преподобного Олексія.

Про те, хто святкує іменини 17 березня, що не треба робити, а також народні прикмети розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як відзначати Прощену неділю

Прощена неділя або ж Сиропуст передує Великому посту, який починається з 18 березня та триває до 4 травня. Це останній день до посту, коли можна вживати яйця та молочні продукти - так звану скромну їжу.

Згідно з легендою Старого Завіту, саме цього дня були вигнані з Едему Адам та Єва. Але причиною вигнання був не стільки непослух, а те, що вони не покаялися у гріху. Тож щоб увійти до Великого посту з чистою душею та без образ, в цей день заведено просити пробачення і пробачати.

Також 17 березня вшановують преподобного Олексія, який відмовився від спокус життя заради віри. Окрім цього, у цю неділю віряни відвідують вечірню служба.

Що не можна робити у Прощену неділю

17 березня не варто робити великі покупки - вони будуть даремними.

Також в Прощену неділю категорично не можна тримати старі образи, лаятися і сваритися з близькими.

Що можна робити у Прощену неділю 17 березня

В цей день можна завершувати всі важливі справи та вирушати в подорожі.

Окрім цього, в цей день необхідно попросити пробачення перед родичами, близькими та знайомими навіть за найменші дії. Для цього можна казати "Пробач мені" або ж "Прости", а у відповідь - "Бог простить і я прощаю".

Народні примети на 17 березня

Хто першим побачив грака 17 березня, буде щасливим і багатим.

Якщо граки прилетіли раніше цього дня - рік не буде врожайним.

Якщо 17 березня прилетіли граки - за 3 тижні повністю розтане сніг.

Якщо грак сидить на купині - буде повінь.

Якщо граки сіли в старі гнізда - весна прийде скоро.

Якщо перелітні птахи зриваються з насиджених місць - може бути повінь. А також дощі та сильні вітри.

Яка погода в 17 березня, такою і буде зима наступного року.

Якщо в цей день сонячно та ясно - влітку у лісі буде багато ягід.

Якщо 17 березня взути нове взуття, то шия не буде боліти.

Хто відзначає іменини 17 березня

Сьогодні іменини святкують Гаврило, Віктор, Макар, Олексій, Олександр, Павло. Обов'язково привітайте їх з днем ангела та попросіть вибачення.