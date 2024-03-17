Прощеное воскресенье: что сегодня нужно делать, а что - категорически нельзя

17 марта отмечают Сиропусное или Прощеное воскресенье, которое является последним днем Масленицы и предшествует Великому посту - самому длинному из всех постов. К тому же в этот день почитают преподобного Алексея.

О том, кто празднует именины 17 марта, что не нужно делать, а также народные приметы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как отмечать Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье или Сиропуст предшествует Великому посту, который начинается с 18 марта и продолжается до 4 мая. Это последний день до поста, когда можно есть яйца и молочные продукты - так называемую скромную пищу.

Согласно легенде Ветхого Завета, именно в этот день были изгнаны из Эдема Адам и Ева. Но причиной изгнания было не столько непослушание, а то, что они не раскаялись в грехе. Чтобы войти в Великий пост с чистой душой и без оскорблений, в этот день принято просить прощения и прощать.

Также 17 марта почитают преподобного Алексея, отказавшегося от искушений жизни ради веры. Кроме этого, в это воскресенье верующие посещают вечернюю службу.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

17 марта не стоит делать большие покупки - они будут напрасными.

Также в Прощеное воскресенье категорически нельзя держать старые обиды, ругаться и ссориться с близкими.

Что можно делать в Прощеное воскресенье 17 марта

В этот день можно завершать все важные дела и отправляться в путешествия.

Кроме этого, в этот день необходимо извиниться перед родственниками, близкими и знакомыми даже за малейшие действия. Для этого можно говорить "Прости меня" или "Прости", а в ответ - "Бог простит и я прощаю".

Народные приметы на 17 марта

Кто первым увидел грача 17 марта, будет счастлив и богат.

Если грачи прилетели раньше этого дня - год не будет урожайным.

Если 17 марта прилетели грачи - через 3 недели полностью растает снег.

Если грач сидит на кочке - будет наводнение.

Если грачи сели в старые гнезда - весна придет скоро.

Если перелетные птицы срываются с насиженных мест - может быть наводнение. А также дожди и сильные ветры.

Какая погода в 17 марта, такова и будет зима следующего года.

Если в этот день солнечно и ясно - летом в лесу будет много ягод.

Если 17 марта надеть новую обувь, то шея не будет болеть.

Кто отмечает именины 17 марта

Сегодня именины празднуют Гаврило, Виктор, Макар, Алексей, Александр, Павел. Обязательно поздравьте их с днем ангела и попросите прощения.